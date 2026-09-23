Ростех вывел на рынок полностью отечественный комплекс IGLA

Ростех представил модульный стрелковый комплекс IGLA для охоты и спорта

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация Ростех вывела на рынок стрелковый комплекс IGLA, который призван заменить ряд иностранных аналогов и целиком основан на отечественных решениях, сообщается в публикации на канале Ростеха.

В состав комплекса вошла модульная винтовка, которую можно быстро разбирать на две части и собирать обратно одним движением, а также пять видов патронов бренда IGLA, образующих единую экосистему для максимально эффективного поражения целей охотниками и спортсменами.

Эксперт по охотничьему оружию и профессиональный охотник Евгений Спиридонов пояснил, что конструкция винтовки во многом стала результатом санкций, поскольку до их введения в России не было массового производства стволов из нержавеющей стали, и назвал новый комплекс примером импортозамещения, когда отечественное решение превосходит прежние варианты.

Для винтовки подготовлены специально разработанные прицелы и другой необходимый обвес, а линейка включает пять вариантов патрона 308 Win (7,62х51 мм) с разными пулями: охотничьи SP 150, Shakal 141, Shakal 160, Rocket 116 и спортивный Match 160.

По данным Ростеха, новый скоростной патрон Rocket обеспечивает на дистанции сто метров кучность, сопоставимую с лучшими охотничьими винтовками премиального класса, что позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на расстояниях до четырехсот метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Ростех сообщил о создании винтовки, способной поразить цель с предельной точностью.

В апреле Ростех представил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спортивной стрельбы.

В прошлом году Ростех заявил об успешном боевом применении антидроновых патронов линейки IGLA.