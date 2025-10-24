Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Ростех сообщил о росте ремонта стрелкового оружия на 10%
Ростех увеличил ремонт и модернизацию стрелкового оружия на 10% в 2025 году
В первом полугодии 2025 года объем работ по ремонту и модернизации стрелкового оружия в компании «Ремвооружение» вырос на 10% относительно аналогичного периода прошлого года.
По итогам первого полугодия 2025 года «Ремвооружение», входящий в состав «РТ-Капитал», увеличил объем ремонта и модернизации стрелкового оружия на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ростех.
Предприятие располагает собственной производственной базой для полного цикла работ, охватывающей приемку вооружения, выявление дефектов, ремонт, модернизацию и испытания.
С 2020 по 2025 год специалисты холдинга освоили капитальный ремонт, модернизацию и производство более 15 различных видов стрелкового оружия. В их числе – средства ближнего боя и специальные комплектующие для самоходных артиллерийских установок.
Ростех отмечает, что новое оборудование и расширение производственных мощностей позволяют обеспечить высокое качество ремонтных и модернизационных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре холдинг «Ремвооружение», входящий в состав «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», поставил современные учебно-тренировочные комплексы для подготовки расчетов Ракетных войск стратегического назначения.