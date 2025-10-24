Ростех сообщил о росте ремонта стрелкового оружия на 10%

Ростех увеличил ремонт и модернизацию стрелкового оружия на 10% в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

По итогам первого полугодия 2025 года «Ремвооружение», входящий в состав «РТ-Капитал», увеличил объем ремонта и модернизации стрелкового оружия на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ростех.

Предприятие располагает собственной производственной базой для полного цикла работ, охватывающей приемку вооружения, выявление дефектов, ремонт, модернизацию и испытания.

С 2020 по 2025 год специалисты холдинга освоили капитальный ремонт, модернизацию и производство более 15 различных видов стрелкового оружия. В их числе – средства ближнего боя и специальные комплектующие для самоходных артиллерийских установок.

Ростех отмечает, что новое оборудование и расширение производственных мощностей позволяют обеспечить высокое качество ремонтных и модернизационных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре холдинг «Ремвооружение», входящий в состав «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», поставил современные учебно-тренировочные комплексы для подготовки расчетов Ракетных войск стратегического назначения.