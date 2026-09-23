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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    38 комментариев
    23 сентября 2026, 09:02 • Новости дня

    GIE: Уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум

    Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза показали рекордно низкий уровень

    Tекст: Мария Иванова

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в странах Евросоюза превысила отметку в 70%, но при этом показатель остался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    По состоянию на 21 сентября европейские страны закачали в свои подземные хранилища 0,2 млрд кубометров газа. В результате общая заполненность достигла 70,14%, что на 15,58 процентного пункта ниже среднего значения на эту дату за последние пять лет, передает РИА «Новости».

    Представители Газпрома ранее предупреждали, что при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов к 1 октября не превысит 75%. Недостаток топлива на фоне высоких цен создает значительные риски для надежного обеспечения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Изначально регламент Еврокомиссии требовал от стран Евросоюза заполнить хранилища на 90% к 1 ноября. Однако из-за кризиса вокруг Ормузского пролива цель снизили до 80%, а позднее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен допустила смягчение норматива до 75% для отстающих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заполненность ПХГ в Европе осталась на историческом минимуме.

    Весной Газпром зафиксировал рекордно низкие объемы закачки топлива в европейские хранилища.

    В марте уровень запасов газа в странах ЕС снизился до 28,5%.

    22 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

    Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии планируют продлить полномочия «дочки» Газпрома – совместного российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» – по поставкам газа в Приднестровье.

    С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

    Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

    После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

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    22 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Литва заключила десятилетний контракт на закупку американского природного газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовская государственная компания Ignitis договорилась с американским производителем EQT о ежегодных поставках сжиженного природного газа для покрытия 40% потребностей населения страны.

    Литовская сторона впервые обеспечила гарантированные поставки топлива из Соединенных Штатов на столь длительный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Obzor.lt. Новое соглашение начнет действовать в 2027 году и продлится до 2036 года.

    «В понедельник государственная энергетическая компания Ignitis подписала договор с американским производителем природного газа EQT. Этим Литва впервые обеспечила поставки газа из США на десятилетие, что означает большую стабильность цен для населения», – говорится в сообщении профильного министерства. В ценообразование контракта включен американский индекс Henry Hub для защиты от резких скачков стоимости на европейских биржах.

    Ежегодно республика будет получать по одной партии сырья объемом около одного ТВтч. Министр энергетики Лукас Савицкас уточнил, что снижение зависимости от европейского рынка поможет смягчить финансовые последствия для потребителей в случае неожиданных ценовых колебаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Министерство энергетики США пригрозило Евросоюзу остановкой поставок топлива из-за жестких климатических требований.

    В прошлом году Венгрия подписала долгосрочный контракт на поставку газа с американской компанией Shell.

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    22 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Bloomberg: Литва может помешать сделке Трампа с Белоруссией по удобрениям

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза может осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска, пишет Bloomberg.

    Литовские власти не намерены пересматривать действующие ограничения на транспортировку белорусского калия, передают «Вести». Как пишет Bloomberg, сохранение жесткой санкционной политики способно сорвать крупное соглашение между Вашингтоном и Минском.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что прибалтийская республика не видит поводов для смягчения позиции Евросоюза. «Мы рассматриваем это как вопрос двусторонних отношений, который нас напрямую не касается», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил об отгрузке отечественной продукции в Соединенные Штаты.

    В конце прошлого года Литва отказалась пропускать белорусские удобрения через Клайпедский порт из-за сохранения санкций Евросоюза.

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    22 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Политика в Латвии решили проверить из-за полученных от отца из России денег

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецслужбы Латвии начали расследование в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за крупных финансовых подарков от родственника из России.

    Бюро по защите конституции Латвии начало проверку в отношении лидера партии «Суверенная власть» Юлии Степаненко из-за получения 419 тыс. евро от ее отца, проживающего в России, передает РИА «Новости». Директор бюро Эгилс Звиедрис отметил, что ведомство проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны о возможных рисках.

    «Бюро по защите конституции проводит собственное расследование в рамках своей компетенции. Бюро проинформировало Совет национальной безопасности и высших должностных лиц страны, потому что речь идет о рисках, связанных с национальной безопасностью», – заявил Звиедрис. При этом он отказался раскрывать детали, сославшись на презумпцию невиновности и необходимость соблюдения законных процедур.

    Ранее министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс обратился в спецслужбы с просьбой проверить Степаненко. В своей декларации за 2022 год депутат указала почти 240 тыс. евро как подарок от отца, а в 2024 году задекларировала полученную от него квартиру в Риге стоимостью 180 тыс. евро. Сама Юлия Степаненко отказалась объяснять происхождение средств, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники органов государственной безопасности Латвии обыскивали книжные магазины сети Mnogoknig из-за продажи литературы на русском языке.

    Новый премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией.

    Ранее Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело на депутата латвийского сейма Алексея Росликова за выступления против дискриминации русскоязычных.

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    22 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Норвегия потратила 11 млн долларов на возврат домой 6000 украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Норвегии выплатили более 11 млн долларов украинским беженцам в качестве финансовой поддержки для добровольного возвращения на родину, сообщил глава отдела норвежского иммиграционного управления (UDI) Вильбеке Йергенсен.

    С 2022 года Норвегия потратила около 11 млн долларов на мотивацию украинских беженцев к возвращению домой, передает РИА «Новости». Йергенсен в интервью порталу Nettavisen пояснила, что программа включает выплаты для покрытия расходов на дорогу и обустройство по прибытии.

    «На сегодняшний день 6047 украинцев уехали с субсидией для возвращающихся на родину. Они получают по 2500 крон (265 долларов) поддержки на оплату самой поездки домой и еще 15 тыс. крон (1590 долларов) в качестве субсидии для возвращающихся на родину», – заявила она.

    Субсидия доступна беженцам и членам их семей с видом на жительство в Норвегии. Всего с начала конфликта в страну прибыли более 100 тыс. украинцев, из которых около 29 тысяч составляют совершеннолетние мужчины.

    Депутат норвежского парламента Эрленд Виборг выразил сомнения в целесообразности таких выплат. Он отметил, что крупные субсидии могут привлечь мигрантов, рассматривающих Норвегию лишь как источник дохода, и добавил, что Партия прогресса намерена провести проверку данной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии отменило коллективную защиту для украинских мужчин призывного возраста.

    Власти Ирландии также подготовили механизм прямых финансовых выплат для возвращения беженцев на родину.

    МВД Чехии запустило аналогичный пилотный проект по оплате билетов домой для украинских переселенцев.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    22 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов

    ICE: Биржевая стоимость газа в Европе упала до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в ходе дневных торгов опустилась на три процента и составила 844 доллара за тысячу кубометров.

    Торги во вторник открылись на отметке 874,1 доллара, показав незначительный утренний рост, однако к середине дня котировки перешли к снижению. Динамика рассчитывается от цены закрытия предыдущего торгового дня в 869,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Рост стоимости энергоносителей в европейских странах начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Весной средние биржевые цены превысили 600 долларов за тысячу кубометров, увеличившись почти на 60%.

    Волатильность котировок сохранялась на протяжении всех летних месяцев. По итогам июля расчетные цены достигли 637,5 доллара, а в августе показатель вырос еще на 17%, превысив 745 долларов.

    В начале сентября биржевая стоимость газа пробила отметку в 900 долларов, а неделей ранее кратковременно поднималась до тысячи долларов. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале дня стоимость энергоносителей на торгах поднялась до 885 долларов.

    Накануне биржевые котировки газа в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе цены на европейском рынке временно стабилизировались.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    22 сентября 2026, 18:22 • Новости дня
    Газпром предрек рост мирового спроса на СПГ к 2035 году

    Газпром: Мировой спрос на СПГ к 2035 году превысит 900 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировое потребление сжиженного природного газа к 2035 году увеличится до 900 млрд кубометров за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, спрогнозировали в Газпроме.

    Потребление сжиженного природного газа на мировом рынке увеличится в полтора раза по сравнению с показателями прошлого года, отмечает Газпром в Max. «По актуальным прогнозам, к 2035 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке превысит 900 млрд кубометров – это в полтора раза больше, чем в 2025 году», – сообщили в компании.

    Основными драйверами роста, считает газовый гигант, станут государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, наибольшее увеличение потребления ожидается в Китае и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Новатэк» оценила мировой спрос на СПГ к 2030 году в 750-800 млрд кубометров.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности обеспечить растущие потребности Китая в газе. А представитель корпорации Кирилл Полоус предупредил о высоких логистических рисках морского импорта сжиженного топлива.

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    22 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Подростка задержали за подготовку терактов в школе и мечети в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Польше правоохранительные органы арестовали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке террористических нападений на школу и мечеть, сообщила Национальная прокуратура республики.

    «18 сентября 2026 года сотрудники Агентства внутренней безопасности, действуя по согласованию с прокурором Силезского отделения Департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры, задержали Павла Г., гражданина Польши, 2009 года рождения», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Во время обыска у фигуранта обнаружили оружие, а также литературу и нашивки с нацистской символикой. Прокуратура также выяснила, что в соцсетях задержанный вел переписку о планах нападения.

    Ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, разжигании национальной ненависти и подготовке теракта. Районный суд в Катовице отправил юношу под арест на три месяца. На допросе подозреваемый не признал вину.

    Ранее в рамках этого же расследования правоохранители задержали двух 16-летних подростков. Выяснилось, что они состояли в неонацистских сообществах в мессенджерах Telegram и Discord.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали трех готовивших теракт молодых людей. В июле британскому подростку предъявили обвинения в планировании нападений на две лондонские мечети.

    Весной суд в Республике Коми арестовал 15-летнего школьника за подготовку массового убийства в учебном заведении.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    «Газпром» возобновил подачу газа по трубопроводу «Сила Сибири»

    Транспортировка газа по «Силе Сибири» возобновлена после плановой профилактики

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» после успешного завершения планово-профилактических работ.

    Профилактические мероприятия на газопроводе были предусмотрены контрактом и проводились с 15 по 22 сентября, сообщает «Газпром».

    Отмечается, что работы выполнены в полном объеме и транспортировка газа сегодня возобновлена.

    В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и CNPC профилактика оборудования газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава компании Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.

    Весной холдинг сообщил о надежных поставках энергоносителей в КНР по «Силе Сибири».

    В прошлом году «Газпром» также обновлял рекорд суточных поставок в Китай по этому трубопроводу.

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    23 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Расходы автомобилистов стран Европы на дизельное топливо резко увеличились

    FT: Затраты европейских водителей на дизельное топливо выросли на 40%

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские водители платят за дизельное топливо на 40% больше по сравнению с началом года из-за эскалации ближневосточного конфликта.

    При каждой заправке автомобилисты вынуждены дополнительно платить более 30 евро за бак объемом 50 литров. В масштабах всего региона ежедневные дополнительные затраты с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке достигают 203 млн евро, пишет Financial Times со ссылкой на данные Еврокомиссии.

    На долю дизельного топлива приходится более 40% потребления нефтепродуктов в Европе. Это самый высокий показатель в мире, превышающий американские данные вдвое. Ведущий аналитик европейской общественной организации Transport & Environment Жюльет Эгаль отметила зависимость Европы от крайне волатильного ресурса, который она не может контролировать.

    Уязвимость к колебаниям цен стала наследием политики 1990-х и 2000-х годов, когда власти поощряли использование дизельных двигателей из-за их экономичности и меньшего объема выбросов углекислого газа. Позднее от этой тенденции отказались из-за загрязнения воздуха, однако сейчас на дизеле работает 40% автотранспорта Европы. На этом фоне стоимость горючего обновила исторические рекорды в Германии, Франции и Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость дизельного топлива в Киеве превысила сто гривен.

    В конце прошлой недели средняя цена на дизель в США обновила исторический рекорд.

    На прошлой неделе высокие цены на топливо толкнули французов на социальный взрыв.

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    23 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 844 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале торгов в среду биржевые цены на газ в Европе снизились на 2,8%, опустившись до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открылись на отметке 844,3 доллара за тысячу кубометров, что на 2,8% ниже расчетной цены предыдущего дня (868,9 доллара), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    В августе газовые котировки в Европе впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку 900 долларов, а в середине месяца кратковременно достигали 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Несмотря на недавнее снижение, эксперты предполагают возможный рост стоимости газа зимой до 1200 долларов из-за низких темпов заполнения подземных хранилищ. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября заполненность хранилищ превысила 70%, но остается на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером накануне биржевая стоимость газа в Европе снизилась до 844 долларов за тысячу кубометров.

    Днем во вторник котировки достигали 885 долларов.

    В понедельник цены опустились до уровня около 900 долларов.

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