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В Польше задержали подозреваемых в подготовке теракта по примеру Брейвика
Польские спецслужбы задержали в Ольштыне трех молодых людей, готовивших теракт по примеру норвежского террориста Андерса Брейвика.
По сообщению пресс-секретаря МВД Яцека Добжиньского, обвинения предъявлены уже третьему фигуранту расследования, которое ведет региональная прокуратура. Первым был задержан 19-летний юноша, подозреваемый в организации нападения.
В рамках расследования ранее арестовали двух сверстников подозреваемого. По данным следствия, подростки собирали информацию о боевых действиях в закрытых помещениях, тренировались на стрельбище и хранили взрывчатые вещества. Молодые люди, как уточняется, вдохновлялись действиями массовых убийц Андерса Брейвика, Брентона Тарранта и Тимоти Маквея.
Радиостанция RMF FM сообщает, что подозреваемые планировали атаку на одну из средних школ Ольштына. Также они рассматривали возможность нападения на массовых мероприятиях.
Напомним, в 2011 году Андерс Брейвик совершил в Осло взрыв, а затем расстрелял участников молодежного форума на острове Утейа. Были убиты 77 человек, более 150 получили ранения. Брейвика приговорили к 21 году заключения.
Ранее Брейвик подал в суд на государство, пожаловавшись на нарушения его прав во время содержания в тюрьме.