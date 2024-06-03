Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
В Чехии придумали платить украинцам за возвращение домой
Czech Radio: В Чехии хотят платить украинцам за возвращение домой
Украинским беженцам, проживающим в Чехии, власти страны в рамках пилотного проекта будут оплачивать возвращение на родину, сообщило Czech Radio.
Проект добровольного возвращения запущен МВД Чехии. Украинским беженцам предлагают оплатить билет на автобус, а больным – перевозку на машине скорой помощи, передает ТАСС.
Длиться проект будет с июня по ноябрь. Оплатить билеты власти смогут 400 беженцам, санитарный транспорт будет доступен 30 пациентам.
Беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения однократно.
Ранее сообщалось, что Норвегия намерена депортировать из страны до тысячи украинских беженцев, в том числе 370 человек мобилизационного возраста.