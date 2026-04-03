Ростех выпустил патрон IGLA повышенной точности для охоты и спорта

Ростех представил бессвинцовый патрон Match 160 калибра 308Win
В российской линейке IGLA появился патрон Match 160 для охоты и спорта, отличающийся бессвинцовой пулей и высокой точностью благодаря полностью отечественному производству.
Линейка гражданских патронов IGLA была расширена новым боеприпасом для охоты и спорта калибра 308Win (7,62х51 мм), передает Ростех.
Патрон получил обозначение Match 160 и создан для замены импортной продукции зарубежных производителей, ушедших с российского рынка.
Match 160 обеспечивает повышенную кучность стрельбы, а его пуля не содержит свинца, что позволяет снизить вред для здоровья стрелка при занятиях в закрытых тирах. Все ключевые элементы боеприпаса, включая пулю, гильзу, капсюль и порох, произведены в России из отечественного сырья.
«По своим характеристикам наша продукция полностью соответствует мировым стандартам. Кроме того, под брендом IGLA выпускаются специализированные антидроновые патроны с высокотвердой дробью, а также тренировочные патроны, которые помогают российским стрелкам регулярно побеждать на международных стрелковых чемпионатах», – заявили в госкорпорации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сверхтвердые антидроновые патроны IGLA 100 калибра 12 миллиметров начали поступать на вооружение российских подразделений.
Антидроновые патроны IGLA 100 подтвердили высокую эффективность в боевых условиях и получили признание на премии «Золотая идея».
Холдинг «Высокоточные комплексы» из госкорпорации «Ростех» разработал многопульные патроны «Многоточие» для повышения эффективности стрельбы по малоразмерным БПЛА.