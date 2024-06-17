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    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

    4 комментария
    17 июня 2024, 14:18 • Новости дня

    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

    Эксперт Анпилогов: НАТО не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому пугает Москву ядерными силами

    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Если НАТО примет решение по приведению ядерных сил альянса в боеготовность, это станет тревожным сигналом для Москвы. Запад больше не может угрожать России конвенциональным вооружением, поэтому перешел к ядерным вооружениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в НАТО начали консультации по приведению ядерного оружия в боеготовность.

    «Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы. В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Соответственно приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300-600 единиц», – отметил он.

    «На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. В последствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

    «Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы. Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно. Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт.

    «Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

    «Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в Северном море. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

    Как заверил генсек, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

    Напомним, ранее администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

    Позднее президент Штатов Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителей Белого дома, в документах подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

    В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

    Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары.

    В России, в свою очередь, объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.

    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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    15 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    Работавший у Крыма американский беспилотник подал сигнал аварии
    @ Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, который ранее вел разведку у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторинга.

    Согласно треку ресурса RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем возле Крыма беспилотник взял курс на базу в Италии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на подлете к Сицилии MQ-4C подал через транспондер код 7700, который по стандарту ИКАО означает аварийную ситуацию на борту.

    MQ-4C Triton – разведывательный беспилотник большой дальности, разработанный для ВМС США на базе стратегического беспилотника RQ-4 Global Hawk.

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    15 июня 2024, 11:11 • Новости дня
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    Во Франции объяснили, почему в НАТО отказались от условий мирных переговоров Путина
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    НАТО отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, так как хочет войну с Россией, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Он указал на угрозы со стороны альянса о том, что НАТО имеет несколько сотен тыс. солдат в состоянии высокой степени готовности.

    Филиппо отметил, что политики НАТО хотят войны, передает РИА «Новости».

    Ранее британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.


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    17 июня 2024, 03:59 • Новости дня
    Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность

    Столтенберг сообщил о консультациях стран НАТО по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность

    Страны НАТО начали консультации по вопросу приведения ЯО в боевую готовность
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Столтенберг сказал, что не станет раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить». Он пояснил, что транспарентность дает возможность подать «прямой сигнал», что НАТО – «ядерный альянс», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Как заверил генсек, НАТО стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока ядерное оружие существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Особую тревогу у Столтенберга вызывает Китай, поскольку «в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией – двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России».

    Сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО», сообщил он.

    Напомним, Россия заявила, что не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    15 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предложение Москвы о мирном решении конфликта на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, который толкает Европу к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо сообщил о готовности альянса мобилизовать более 300 тыс. солдат против России, передает РИА «Новости».

    «НАТО не хочет отступать, он выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно», – сказал Филиппо.

    Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе в Стамбуле.

    При этом предложение России о мирном урегулировании на Украине было хорошо воспринято западным обществом, которое устало от конфликта, добавил Филиппо. По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.

    Ранее президент России предложил способ завершения конфликта на Украине.


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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    17 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Как говорится в сообщении, ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения ГОЗ, передает ТАСС. Там добавили, что после проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.

    Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина сегодня очень востребована в ходе СВО и позволяет летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов, для чего совершенствуются технологические и бизнес-процессы, находятся дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаются на заводы новые сотрудники. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников.

    Напомним, 5 апреля новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    14 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина

    Генсек НАТО Столтенберг назвал «достижением целей» России выполнение условий Путина о прекращении огня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Условие вывода украинских войск с территории новых российских регионов для прекращения огня станет достижением целей России, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО.

    Он объяснил, что это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, так как Украине придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает. Генсек НАТО считает, что войска должна выводить Россия, а не Украина, передает ТАСС.

    При этом он заявил, что страны НАТО продолжат оказывать военную помощь Украине. По его словам, главы Минобороны стран НАТО согласовали план по передаче альянсу управления поставками оружия Киеву. Это позволит начать реализовывать усилия в этом направлении уже в июле.

    Столтенберг уточнил, что координация поставок оружия Украине будет осуществляться структурами альянса в Висбадене.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву.

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    15 июня 2024, 06:43 • Новости дня
    Новейшая АПЛ «Архангельск» вышла на ходовые испытания

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейшая российская атомная подводная лодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в море на заводские ходовые испытания. Об этом сообщили два источника в кораблестроительной отрасли.

    «Четвертый корпус проекта 885М – субмарина «Архангельск» – на днях вышла в море на испытания», – приводит ТАСС слова одного из собеседников.

    Отмечается, что заводские ходовые и государственные испытания продлятся несколько месяцев.

    Напомним, АПЛ «Архангельск» была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    Ранее на «Севмаше» анонсировали новые ракетоносцы для российского флота.

    Как сообщил генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, кроме стратегических подводных лодок, которые укрепят ядерный потенциал страны, на «Севмаше» также будут построены многоцелевые подводные лодки, которые войдут в состав ВМФ.

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    15 июня 2024, 02:15 • Новости дня
    Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину

    Британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что не поддерживает идею отправки войск НАТО на Украину.

    В интервью газете La Repubblica Сунак ответил отрицательно на вопрос о возможности отправки войск альянса на Украину, передает ТАСС.

    Британский премьер также отметил, что решение G7 об использовании прибыли от замороженных российских активов для нужд Украины демонстрирует решимость стран «Большой семерки» использовать все доступные средства.

    «Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия», – подчеркнул Сунак.

    Касательно применения западного оружия по целям на территории России британский премьер уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что ракеты должны использоваться «при соблюдении международных гуманитарных законов».

    Ранее Сунак заявил, что Украина сама решит как использовать западное оружие.

    По его словам, Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения, в том числе для нанесения ударов по объектам на территории России.

    Он подчеркнул, что Британия предоставляет Украине оружие и средства для обороны, но не вмешивается в решение о том, как именно они будут использованы.

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    15 июня 2024, 16:43 • Новости дня
    В Швеции заявили о якобы нарушении воздушного пространства российским самолетом

    Expressen: Шведские ВС сообщили о якобы нарушении воздушного пространства российским самолетом

    Tекст: Вера Басилая

    Шведские вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen.

    Со слов шведских военных, самолет летел к востоку от острова Готланд, и не отклонился от своего маршрута, несмотря на требование, передает РИА «Новости».

    Между тем, военные сообщили, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве страны было кратковременным.

    Ранее в оперативное командовании польских вооруженных сил заявили, что авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за якобы «интенсивных» действий России.

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    14 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Столтенберг заявил о состоянии высокой готовности 500 тыс. солдат НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    В НАТО во всех видах вооруженных сил 500 тыс. человек находятся в состоянии высокой готовности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны в Брюсселе.

    По его словам, полмиллиона военных – значительно больше цели, которая была поставлена изначально, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается отправлять войска на Украину.

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