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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как оставить колдуна без денег

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе, на то-то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня

    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

    Коментарии (17)
    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин: Хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев

    Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

    «После принятия этого (понижение призывного возраста – прим. ВГЛЯД) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы «представителей исполнительной власти», их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и все», – сказал Путин.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.

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    28 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на канале CNN заявил, что не видит причин, из-за которых Киев должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

    По его словам, у латвийских властей «нет причин» запрещать Киеву наносить удары по «стране-агрессору», передает ТАСС.

    Ринкевичс отметил, что успехи ВС России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин до трех часов утра общался с президентом Узбекистана

    Песков: Путин и Мирзиеев общались до трех часов утра

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мирзиеев, как рассказал представитель Кремля, пригласил Путина к себе домой. Общение между лидерами, по словам Пескова, было «абсолютно доверительным», передает ТАСС.

    Накануне Путин оценил переговоры в Узбекистане как успешные и конструктивные.

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    28 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Генсек НАТО сформулировал позицию по ударам вглубь России западным оружием

    Столтенберг: Страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг при этом считает, что Украина вправе наносить удары за пределами своих границ, «по военным целям на территории России», передает ТАСС.

    Наиболее тяжелые бои, по его словам, идут под Харьковом. Украине «будет тяжело защищать себя», если ВСУ не смогут наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей, указал Столтенберг.

    Он также убежден, что снятие ограничений на использование западного оружия в ВСУ со стороны ряда стран якобы не превращает НАТО в сторону конфликта.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

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    28 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Путин: Россия и Азербайджан продолжат наращивать сотрудничество

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости республики, выразив уверенность, что Москва и Баку будут и дальше наращивать продуктивное сотрудничество во всех областях и продолжат координацию усилий в региональных делах.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах», – говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин отметил, что расширение взаимодействия двух стран отвечает интересам их дружественных народов и идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии. Он подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям союзничества с Баку.

    Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня, акцентировал внимание президент России.

    Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания.

    День независимости в Азербайджане отмечается 28 мая.

    Переговоры лидеров России и Азербайджана состоялись в Кремле в апреле.

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    28 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о расширении использования западного оружия против России

    Песков: Президент и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховный главнокомандующий и военные знают, каким будет ответ со стороны России на удары вглубь страны при помощи поставленного Украине западного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью «Известиям» сказал, что соответствующие контрмеры принимаются, к такому развитию событий готовятся.

    При этом Песков отметил, что на Западе нет единства мнений по вопросу использования западного оружия против России.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Песков: Конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине

    Песков заявил, что конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии, которая, по мнению Москвы, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования украинского конфликта, передает RT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии стал дипломатической победой России.

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    28 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Бельгия не поддержала идею использовать западные вооружения для ударов по России

    Премьер-министр Бельгии Де Кроо не поддержал идею использовать западные вооружения для ударов по России

    Tекст: Максим Попов

    Вооружения, которые Брюссель поставит Киеву, включая многоцелевые истребители F-16, могут быть использованы исключительно на территории Украины, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

    Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер Де Кроо подчеркнул, что соглашение о безопасности с Украиной подразумевает использование бельгийских вооружений только в оборонных целях, передает ТАСС.

    Кроме того, Де Кроо отметил, что в ближайшее время Украина сможет использовать все возможности системы ПВО воздушного базирования, основанной на истребителях F-16.

    Как сообщалось ранее, накануне предстоящей встречи глав правительств государств – членов НАТО с руководством Украины премьер Чехии Петр Фиала заявил, что считает возможным использование оружия, получаемого Киевом из-за рубежа, для ударов по целям внутри России.



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    28 мая 2024, 12:19 • Новости дня
    Российские академики попросили Путина учредить попечительский совет РАН

    Российские академики попросили Путина учредить и возглавить попечительский совет РАН

    Tекст: Максим Попов

    Российская академия наук попросила президента Владимира Путина внести поправки к закону о РАН с целью создания попечительского совета учреждения. Об этом стало известно после общего собрания академиков в Москве.

    По словам президента РАН Геннадия Красникова, члены академии также намерены просить главу государства возглавить попечительский совет, передает ТАСС.

    Общее собрание РАН проходит в Москве в здании президиума на Ленинском проспекте. Оно посвящено 300-летию академии. В программе заседания – обсуждение важнейших достижений отечественной фундаментальной науки, а также награждение ученых. 

    Как сообщалось ранее, президент Путин поручил перевести Высшую аттестационную комиссию (ВАК) под эгиду Российской академии наук к июлю 2024 года.


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    28 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал дать Киеву больше систем ПВО

    Генсек НАТО Столтенберг призвал дать Киеву больше ПВО, в том числе Patriot

    Tекст: Александра Юдина

    Киеву нужно дать больше систем противовоздушной обороны (ПВО), включая комплексы Patriot, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    По его словам, необходимо больше и интенсивнее помогать Киеву, в особенности системами ПВО, включая самые современные Patriot, передает РИА «Новости».

    Столтенберг отметил, что на встрече министров обороны стран НАТО также будет обсуждаться вопрос увеличения поставок боеприпасов Киеву.

    Накануне генсек НАТО призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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