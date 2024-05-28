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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как оставить колдуна без денег

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе, на то-то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня

    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

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    27 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    The Times: Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Полковники из госохраны президента Украины планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) с применением беспилотников и ракетного удара, сообщает The Times.

    Издание пишет, что два полковника якобы собирались передать данные о маршруте кортежа главы ГУР, чтобы нанести удар баллистической ракетой. При этом в СБУ утверждают, что охранники Зеленского якобы связаны с Россией, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что якобы при обыске у одного из полковников в подвале обнаружены реактивные гранатометы, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-90, а также дроны-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

    Коментарии (17)
    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    28 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия

    Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ планируют крупномасштабное применение химического оружия

    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные планируют использование токсичных веществ, они запросили антидоты, противогазы и другие средства защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

    Представители ВСУ заявляли о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), включенной в список Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Кириллов, передает ТАСС.

    О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы киевского режима антидотов, противогазов и других средств защиты в чрезмерных объемах, подчеркнул он.

    ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.

    Они неоднократно применяли массированные ракетные удары по промышленному предприятию «Заря» в Рубежном, «Азоту» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке, заключил Кириллов.

    Коментарии (13)
    28 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко командовал украинскими военными, то конфликт уже был бы завершен, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя предложение лидера республики договориться с ВСУ.

    «К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.

    Коментарии (4)
    28 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск

    Tекст: Александра Юдина

    Бои за Часов Яр будут ожесточенными, так как город расположен на возвышенности, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

    По его словам, в Часовом Яре ВС России будут встречать горячо, город находится на возвышенности, что усложняет продвижение, несмотря на то что город по размеру меньше Артемовска, передает РИА «Новости».

    Также разведчик отметил, что ВСУ хорошо укрепили город – «взять его будет непросто».

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре. Позднее ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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