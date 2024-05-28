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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 13:12 • Новости дня

    Генсек НАТО сформулировал позицию по ударам вглубь России западным оружием

    Столтенберг: Страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России

    Tекст: Ольга Никитина

    Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг при этом считает, что Украина вправе наносить удары за пределами своих границ, «по военным целям на территории России», передает ТАСС.

    Наиболее тяжелые бои, по его словам, идут под Харьковом. Украине «будет тяжело защищать себя», если ВСУ не смогут наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей, указал Столтенберг.

    Он также убежден, что снятие ограничений на использование западного оружия в ВСУ со стороны ряда стран якобы не превращает НАТО в сторону конфликта.

    Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.

    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    The Times: Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Полковники из госохраны президента Украины планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) с применением беспилотников и ракетного удара, сообщает The Times.

    Издание пишет, что два полковника якобы собирались передать данные о маршруте кортежа главы ГУР, чтобы нанести удар баллистической ракетой. При этом в СБУ утверждают, что охранники Зеленского якобы связаны с Россией, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что якобы при обыске у одного из полковников в подвале обнаружены реактивные гранатометы, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-90, а также дроны-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    27 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    В Кремле заявили о прямой вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

    Песков: НАТО напрямую вовлечено в конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс напрямую вовлечен в конфликт на Украине, заявил в интервью РЕН-ТВ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом представитель Кремля заявил, комментируя предложение генсека организации Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил ранее, что Столтенберг такими высказываниями превысил свои полномочия.

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    27 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    В ФТС оценили последствия введения пошлины в 200% на вина из стран НАТО

    ФТС: Ввозная пошлина для вин из стран НАТО в 200% в случае введения станет запретительной

    Tекст: Ольга Никитина

    Ввозные пошлины на вина из стран НАТО в размере 200%, если соответствующее решение будет принято, станут по сути запретительными, заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

    Экономический эффект при уплате такой пошлины, по его словам, возможен только в очень маржинальной продукции, вино к такой категории вряд ли можно отнести, передает ТАСС слова представителя ФТС.

    Он уточнил, что пока такое решение не принято.

    Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов России может ввести дополнительные пошлины на вино из недружественных стран. Решение о введении пошлин будет принято после оценки влияния на отрасль акцизов на вино, которые были повышены в три раза с 1 мая 2024 года.

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    27 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли повторный удар по зданию пенсионного фонда в Нижних Серогозах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска нанесли очередной удар по зданию, в котором расположен пенсионный фонд в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он написал, что скончалась одна женщина от сердечного приступа, она находилась рядом с местом взрыва.

    По предварительным данным, удар был нанесен ракетой HIMARS.

    Ранее Сальдо сообщил, что ракета ВСУ утром в понедельник попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. Также Сальдо сообщал, что Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС.

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

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    28 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    Власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на канале CNN заявил, что не видит причин, из-за которых Киев должен воздерживаться от нанесения ударов по территории России.

    По его словам, у латвийских властей «нет причин» запрещать Киеву наносить удары по «стране-агрессору», передает ТАСС.

    Ринкевичс отметил, что успехи ВС России обусловлены неспособностью Запада обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    28 мая 2024, 00:46 • Новости дня
    В Бельгии анонсировали визит Зеленского для встречи с пилотами F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский во вторник, 30 мая, посетит Бельгию с рабочим визитом. Об этом заявил представитель премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

    Ожидается, что в Брюсселе Зеленский подпишет двустороннее «соглашение о безопасности», а на военном аэродроме Мелсбрук встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Soir 

    Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Киеву не способствуют урегулированию конфликта.

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