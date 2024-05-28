Генсек НАТО сформулировал позицию по ударам вглубь России западным оружием

Столтенберг: Страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России

Tекст: Ольга Никитина

Столтенберг при этом считает, что Украина вправе наносить удары за пределами своих границ, «по военным целям на территории России», передает ТАСС.

Наиболее тяжелые бои, по его словам, идут под Харьковом. Украине «будет тяжело защищать себя», если ВСУ не смогут наносить удары по военным целям, которые находятся рядом с границей, указал Столтенберг.

Он также убежден, что снятие ограничений на использование западного оружия в ВСУ со стороны ряда стран якобы не превращает НАТО в сторону конфликта.

Напомним, во вторник министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории.