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    Газовый разрыв с Россией довел поляков до проклятий в адрес правительства
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    Глава МИД Бельгии заявила об угрозе «наступления российских танков» на Брюссель
    Жены Макрона и Штайнмайера смеялись на мемориале жертвам Холокоста
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России
    Бельгия договорилась передать Украине 30 истребителей F-16
    Песков опроверг сообщения о саммите по Украине с участием России в Саудовской Аравии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    28 мая 2024, 14:01 • Новости дня

    Песков ответил на вопрос о расширении использования западного оружия против России

    Песков: Президент и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховный главнокомандующий и военные знают, каким будет ответ со стороны России на удары вглубь страны при помощи поставленного Украине западного оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью «Известиям» сказал, что соответствующие контрмеры принимаются, к такому развитию событий готовятся.

    При этом Песков отметил, что на Западе нет единства мнений по вопросу использования западного оружия против России.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решения о снятии ограничений для ВСУ на удары по российской территории будут принимать страны – члены НАТО на национальных уровнях, а не на уровне всего альянса.

    27 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    ВС России ударили ракетами по эшелонам ВСУ в Снегиревке
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по контролируемой украинскими войсками Снегиревке в Херсонской области, удар пришелся по охотникам на беспилотники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По Снегиревке ударили ракетами, удар пришелся по месту расположения техники и живой силы ВСУ, сказал Лебедев РИА «Новости». Он добавил, что в этот населенный пункт постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой.

    К месту удара приехали машины скорой помощи как гражданские, так и военные. После взрывов были слышны звуки вторичной детонации. Под удар, по словам Лебедева, попала группа охотников на беспилотники и их оборудование.

    В воскресенье ВС России ударили по складу в Днепропетровской области, где находились американские ракеты ATACMS.

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

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    27 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    The Times: Полковники из охраны Зеленского планировали убить Буданова

    Tекст: Вера Басилая

    Полковники из госохраны президента Украины планировали убийство руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) с применением беспилотников и ракетного удара, сообщает The Times.

    Издание пишет, что два полковника якобы собирались передать данные о маршруте кортежа главы ГУР, чтобы нанести удар баллистической ракетой. При этом в СБУ утверждают, что охранники Зеленского якобы связаны с Россией, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что якобы при обыске у одного из полковников в подвале обнаружены реактивные гранатометы, противопехотная осколочная мина направленного поражения МОН-90, а также дроны-камикадзе.

    Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.

    Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

    Коментарии (4)
    28 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    В ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ Los Alamos National Laboratory

    Tекст: Александра Юдина

    Североатлантический альянс отрабатывает близ российских границ тактику нанесения ядерных ударов, заявил в День пограничника первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

    По его словам, альянс увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Россией, включая ядерные удары, передает РИА «Новости».

    Кулишов отметил, что ситуация требует немедленного принятия адекватных мер по охране рубежей.

    Ранее власти Латвии поддержали идею нанесения Киевом ударов по территории России.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

    Коментарии (17)
    28 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей

    Мирошник: Повторный удар ВСУ был нанесен по спасателям в Луганске

    Целью повторного удара ВСУ по Луганску назвали спасателей
    @ t.me/miroshnik_r

    Tекст: Ольга Никитина

    Прошлой ночью ВСУ нанесли удар дальнобойными боеприпасами, предположительно, с кассетной боевой частью по Луганску. Утром жители сообщили о еще двух громких прилетах в том же районе города, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он написал, что не исключен повторный удар по месту, где в тот момент работали спасатели, ликвидируя последствия недавней ракетной атаки.

    Ранее четверо пожарных МЧС России получили ранения при обстреле со стороны ВСУ с применением беспилотника в Горловке.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    27 мая 2024, 17:35 • Новости дня
    В Грузии заявили о тайных призывах Запада отправить военных на Украину

    Папуашвили: Грузию за закрытыми дверями призывали отправить военных на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отдельных стран за закрытыми дверями и в открытую призывали Грузию отправить военных на Украину, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    Папуашвили заявил журналистам, что в адрес Грузии были как открытые призывы, так и подталкивания за закрытыми дверями друзьями и недругами к отправке грузинских военных на Украину, что «напрямую означало войну», передает ТАСС.

    Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил странам Прибалтики самим открыть «второй фронт» против России и оставить Грузию в покое.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    28 мая 2024, 12:28 • Новости дня
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    Politico: «Хромым уткам» Макрону и Шольцу нет места в лидерах ЕС
    @ Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Евросоюза все больше считают, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не должны быть у руля сообщества, пишет издание Politico.

    СМИ отмечает, что в Шольце и Макроне видят в ЕС «хромых уток», которые фактически доживают свой срок на посту, передает ТАСС.

    Такой взгляд на лидеров связан с их слабым влиянием на политику своих стран, а также с их неспособностью укрепить веру других участников ЕС в необходимость сохранения единой линии развития сообщества.

    Сейчас в Европе уже не уверены, что «эти двое – легендарный франко-германский двигатель проекта ЕС – должны оставаться у руля» сообщества.

    При этом способность Макрона и Шольца оказывать влияние внутри Евросоюза также была подорвана из-за их прохладного отношения друг к другу, расхождения позиций по вопросам энергетики и по украинскому конфликту, а также из-за экономической слабости их Германии и Франции.

    Эксперты полагают, что все этом может значительно пошатнуть авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент 6–9 июня.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала про конфликт Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    28 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России

    Politico: ФРГ и Италия против ударов западным оружием по складам снарядов и топлива в России

    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС согласиться на подобные удары, при этом единого мнения по этому поводу среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры среди стран альянса, передает ТАСС.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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      Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию, прежде опекавший русофобию в СМИ, попросил украинских журналистов не оскорблять российских солдат. Но после того, как президент Владимир Зеленский уничижительно обозвал Россию, передумал и отозвал свои рекомендации насчет слов типа «орк». Что это за спектакль?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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