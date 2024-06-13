Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
В Минобороны рассказали о ходе второго этапа учений нестратегических ядерных сил
В ходе проведения второго этапа учений нестратегических ядерных сил отработаны вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения, сообщил начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников.
Подвижные формирования 12-го Главного управления МО России доставили учебные ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации.
Вместе с войсками Белоруссии была осуществлена подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Сейчас отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.
После завершения учений будут определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил.
Ранее в Минобороны сообщали, что ракетчиками Ленинградского военного округа отрабатывается скрытое выдвижение ОТРК «Искандер» в назначенный район. Также были отработаны электронные пуски ракет по условным целям.