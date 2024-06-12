В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
Минобороны рассказало детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил
В ходе стартовавшего накануне второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчиками Ленинградского военного округа (ЛВО) будет отработано скрытое выдвижение ОТРК «Искандер» в назначенный район, сообщило Минобороны России.
Кроме того, в учениях будет задействован Военно-морской флот (ВМФ), передает ТАСС. Личный состав задействованных в учении экипажей осуществит снаряжение учебными боевыми частями и отработает выходы в назначенные районы патрулирования, сообщило Минобороны.
Ранее сообщалось, что в России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.