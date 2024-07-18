Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом

Писториус: Размещение ракет США в Германии служит ответом на «Искандеры» под Калининградом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, то, что США будут размещать ракеты в Германии с 2026 года, – это не что иное, как ответ на угрозу России в виде размещения «Искандеров» в Калининграде», передает ТАСС.

Он добавил, что власти Германии еще не приняли решения относительно места размещения американских ракет на своей территории.

«США сами еще находятся на стадии подготовки к размещению этих вооружений в Германии. Но я хотел бы внести ясность – это будут обычные системы вооружений», – пояснил министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.