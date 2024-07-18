Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.2 комментария
Писториус назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом
Писториус: Размещение ракет США в Германии служит ответом на «Искандеры» под Калининградом
Решение с 2026 года разместить в Германии американские ракеты служит ответом на размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
По его словам, то, что США будут размещать ракеты в Германии с 2026 года, – это не что иное, как ответ на угрозу России в виде размещения «Искандеров» в Калининграде», передает ТАСС.
Он добавил, что власти Германии еще не приняли решения относительно места размещения американских ракет на своей территории.
«США сами еще находятся на стадии подготовки к размещению этих вооружений в Германии. Но я хотел бы внести ясность – это будут обычные системы вооружений», – пояснил министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.