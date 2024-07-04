ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Путин: Россия ответит зеркально на размещение американских РСМД
Путин: Россия готова ответить зеркально в случае размещения американских РСМД в регионах мира
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, подтвердил, что Москва готова ответить зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в каком-либо регионе мира.
«Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД).