Путин: Россия ответит зеркально на размещение американских РСМД

Путин: Россия готова ответить зеркально в случае размещения американских РСМД в регионах мира

Tекст: Ольга Иванова

«Что касается развертывания, <…> я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти ракетные комплексы не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы и говорили», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия в промышленном плане готова к производству ракет средней и меньшей дальности (РСМД).