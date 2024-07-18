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    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня

    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии

    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

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    18 июля 2024, 01:15 • Новости дня
    Россиянин Марченко приговорен к трем годам тюрьмы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения, сообщили в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

    Представитель суда сообщил, что Марченко назначено наказание в виде «36 месяцев тюрьмы и трех лет под надзором», передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко арестовали в США осенью 2023 года. В 2024 году россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде OLED-микродисплеев, которые могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    18 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель госсекретаря США Узра Зея армянской газете Hetq подтвердила информацию о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

    «Это долгожданное событие, которое знаменует собой новую фазу стратегического партнерства между Штатами и Арменией», – цитирует ее Арменпресс.

    По словам Зея, эта мера направлена на углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между двумя странами.

    При этом замгоссекретаря США отметила, что подробности работы разглашаться не будут.

    Ранее в Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2024.

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    17 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации

    Tекст: Антон Антонов

    Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.

    Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».

    Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».

    Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.

    По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.

    Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

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    17 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Журова: ВАДА огрызнулось на США

    Журова: ВАДА огрызнулось на США, пригрозив отказать в возможности проведения Олимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ВАДА должны провести расследования в отношении США, если это агентство хочет выглядеть как независимая организация, заявила олимпийская чемпионка и зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя сообщения о том, что США могут лишить права проводить Олимпиаду в 2028 и 2034 годах.

    «Если ВАДА в дальнейшем хочет выглядеть как независимая организация, с учетом того, как она поступила с нами, то следующей должна быть Америка», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Она отметила, что расследования должны касаться США, и предположила, что ВАДА «огрызнулось» на «жесткий прессинг» со стороны Вашингтона.

    Между тем заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что США не лишат права проведения Олимпиады, поскольку это большая спортивная страна.

    Тарасова пояснила, что лишение Соединенных Штатов права на проведение Олимпийских игр не обрадует ее. Она отметила, что спортсменам нельзя употреблять допинг, атлеты могут побеждать без него и обыграть всех.

    Напомним, член МОК и первый президент ВАДА Ричард Паунд заявил, что проведение Олимпиады в США в 2028 и 2034 годах под вопросом из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов.

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    17 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота преодолел Суэцкий канал и зашел в Красное море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во главе с ракетным крейсером (ГРКР) «Варяг» завершил прохождение Суэцкого канала и вышел из Средиземного в Красное море, сообщили в пресс-службе ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прошел Суэцкий канал и вышел в Красное море, экипажи кораблей продолжают выполнение поставленных задач в рамках дальнего похода, передает ТАСС.

    Ранее крейсер «Варяг» отразил атаки безэкипажных катеров на учениях в Средиземном море.

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    17 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Германия решила сократить расходы на Украину

    Reuters: Германия решила сократить расходы на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает выделение 4 млрд евро на военную поддержку Украины, что в два раза меньше, чем в 2024 году, отмечает Reuters со ссылкой на проект документа.

    Согласование проекта бюджета ожидается сегодня, пишет Reuters, передает РИА «Новости».

    В пытающейся согласовать бюджет правительственной коалиции «светофор», состоящей из СДПГ канцлера Олафа Шольца, «Зеленых» и «Свободных либералов» главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера, возникли разногласия в вопросе о наращивании расходов, пишет агентство.

    Линднер выступает против роста долгов и настаивает на сохранении ограничивающего новые заимствования правила «долгового тормоза», в то время как остальные не хотят сокращать расходы.

    Ранее сообщалось, что финансовая помощь Киеву от стран Запада достигла минимума с начала спецоперации – за первое полугодие этого года среднемесячные поступления Украине составили около 1,9 млрд евро, при этом в мае вообще не было получено средств.

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    18 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    Шольц призвал работать над возвращением к переговорам о сокращении вооружений

    Шольц заявил о необходимости приложить все усилия для возвращения ведущих держав к переговорам о сокращении вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы ведущие мировые державы вернулись к переговорам о контроле над вооружениями и пришли к соглашению об их сокращении, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Все, что мы делаем, должно привести к тому моменту, даже если он сейчас кажется далеким, когда вопросы контроля над вооружениями будут обсуждаться крупнейшими мировыми державами», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Он заявил, что нужно стремиться к выходу «из гонки вооружений» и к договоренностям «о сокращении вооружений». При этом, по версии Шольца, Россия отказалась от всех соглашений о разоружении, а Германии приходится отвечать и «быть настолько сильной», чтобы на нее «никто не нападал».

    Напомним, Москва указывала, что США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. Вашингтон в одностороннем порядке прекратил Договор по ПРО, затем США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а после – вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

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    17 июля 2024, 16:39 • Новости дня
    Россиянина осудили в Германии за поставки электроники

    Россиянина осудили в Германии за поставки электроники в обход санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций, сообщает новостное агентство DPA.

    Суд посчитал, что компоненты якобы нашли свое применение в военном ключе. Также сообщается, что бизнесмену помогала его супруга, она приговорена к году и девяти месяцам лишения свободы условно, передает РИА «Новости».

    Мужчина был арестован в конце августа 2023 года. По данным прокуратуры, он является управляющим директором двух компаний в Сааре, которые ведут международную торговлю электронными компонентами.

    Ранее правоохранительные органы ФРГ задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

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    17 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    В Кремле исключили связь слов Трампа о Путине и заявления России после покушения

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не связывают слова экс-президента США Дональда Трампа о его хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным с заявлением Москвы в связи с покушением на него, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На соответствующий вопрос о связи заявления и слов Трампа Песков подчеркнул, что в Кремле «так не думают», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что они с Путиным «очень хорошо ладили, и им никогда не грозила война».

    Ранее сообщалось, что ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

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    18 июля 2024, 05:24 • Новости дня
    Писториус счел 4 млрд евро недостаточной суммой для помощи Киеву в 2025 году

    Писториус на фоне планов Берлина снизить расходы на Украину назвал 4 млрд евро недостаточной суммой для поддержки Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Если в бюджет на 2025 год на военную помощь Украине заложат 4 млрд евро, этого будет «слишком мало», заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выразив надежду на доходы с замороженных российских активов.

    Писториус заявил, что вскоре можно будет «рассчитывать на доходы с замороженных российских активов». По его словам, возможно, эти средства окажутся доступны «уже к концу года», передает РИА «Новости» со ссылкой на n-tv.

    Он также считает, что предусмотренный в проекте бюджета рост трат на оборону является недостаточным, учитывая существующие угрозы. Писториус заявил, что его «это раздражает».

    Напомним, Reuters со ссылкой на проект документа сообщило, что федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает выделение 4 млрд евро на военную поддержку Украины, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

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    18 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Ростех начал поставки антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей

    Ростех начал поставки нового антидронового комплекса «Леший» для военных автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» разработал и начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от дронов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов, который уже поставляется заказчикам. Подавитель, входящий в состав комплекса «Леший», размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством.

    Как уточнили в Ростехе, размещение на крыше гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами, в радиусе не менее 250 м, причем он эффективно работает как в движении, так и стационарно.

    Как привели в пресс-службе слова гендиректора «Полюса» Анатолия Кузнецова, «Леший» может применяться не только для защиты транспорта, но и для обеспечения безопасности промышленных объектов.

    «От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. Производство изделий полностью локализовано на мощностях ВЦКБ «Полюс». От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса. В настоящее время мы ведем работы по расширению диапазона частот», – добавил он.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).

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    18 июля 2024, 10:35 • Новости дня
    В МИД выразили беспокойство из-за биолабораторий США у границ России

    Рябков: Россия обеспокоена биологической деятельностью при участии США вблизи своих границ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на открытии международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС».

    Рябков заявил, что биологические лаборатории размещает американское военное ведомство вблизи российских границ далеко за пределами США, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Россия должна признать себя врагом Запада

      Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Покушение на Трампа повторяет американские традиции

      Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

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    • План Трампа – раздел Украины на автономии

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      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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