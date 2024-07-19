  • Новость часаТрамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
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    Как министр обороны Польши выдал секреты российской военной разведке
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    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги
    Российские войска взяли под контроль первую линию высоток в Волчанске
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    22 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    16 комментариев
    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня

    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

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    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

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    17 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Al Jazeera: Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине

    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине, пишет Al Jazeera.

    Уточняется, что такой шаг позволит частично закрыть дефицит в 150 истребителях, которые, по оценкам украинских властей, необходимы ВСУ, передает «Газета.Ru».

    По данным издания, продажа самолетов США вызвала неоднозначную реакцию в Греции. С одной стороны, это позволит стране избавиться от устаревшей техники и получить средства для модернизации своих ВВС.

    С другой стороны, некоторые эксперты опасаются, что передача такого количества истребителей Украине может ослабить обороноспособность самой Греции.

    «Сдерживающим фактором являются соображения безопасности, которые делают политику Греции проукраинской», – отмечает автор публикации.

    Ранее в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.

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    18 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель госсекретаря США Узра Зея армянской газете Hetq подтвердила информацию о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

    «Это долгожданное событие, которое знаменует собой новую фазу стратегического партнерства между Штатами и Арменией», – цитирует ее Арменпресс.

    По словам Зея, эта мера направлена на углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между двумя странами.

    При этом замгоссекретаря США отметила, что подробности работы разглашаться не будут.

    Ранее в Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2024.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

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    18 июля 2024, 01:15 • Новости дня
    Россиянин Марченко приговорен к трем годам тюрьмы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения, сообщили в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

    Представитель суда сообщил, что Марченко назначено наказание в виде «36 месяцев тюрьмы и трех лет под надзором», передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко арестовали в США осенью 2023 года. В 2024 году россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде OLED-микродисплеев, которые могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    17 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации

    Tекст: Антон Антонов

    Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.

    Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».

    Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».

    Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.

    По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.

    Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

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    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

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    17 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Журова: ВАДА огрызнулось на США

    Журова: ВАДА огрызнулось на США, пригрозив отказать в возможности проведения Олимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ВАДА должны провести расследования в отношении США, если это агентство хочет выглядеть как независимая организация, заявила олимпийская чемпионка и зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, комментируя сообщения о том, что США могут лишить права проводить Олимпиаду в 2028 и 2034 годах.

    «Если ВАДА в дальнейшем хочет выглядеть как независимая организация, с учетом того, как она поступила с нами, то следующей должна быть Америка», – сказала Журова «Ленте.ру».

    Она отметила, что расследования должны касаться США, и предположила, что ВАДА «огрызнулось» на «жесткий прессинг» со стороны Вашингтона.

    Между тем заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что США не лишат права проведения Олимпиады, поскольку это большая спортивная страна.

    Тарасова пояснила, что лишение Соединенных Штатов права на проведение Олимпийских игр не обрадует ее. Она отметила, что спортсменам нельзя употреблять допинг, атлеты могут побеждать без него и обыграть всех.

    Напомним, член МОК и первый президент ВАДА Ричард Паунд заявил, что проведение Олимпиады в США в 2028 и 2034 годах под вопросом из-за «закона Родченкова» и дела китайских пловцов.

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    16 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Цензура в ФРГ сопоставима со временами Геббельса

    Захарова заявила, что цензура в ФРГ сопоставима со временами Геббельса

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

    Так Захарова прокомментировала запрет в ФРГ журнала Compact и проведение обысков в издании, связанных с опубликованным там ее интервью, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что разговор с журналистом был открытым и без цензуры, но в Германии такой формат, кажется, находится под запретом. По ее мнению, текущая немецкая цензура напоминает времена Геббельса, преследуя все, что не соответствует установкам «две тысячи двадцать четвертого рейха».

    Ранее Захарова заявила, что США решили разместить ракеты в ФРГ, чтобы отвлечь внимание от провалов Байдена.

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    18 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    Шольц призвал работать над возвращением к переговорам о сокращении вооружений

    Шольц заявил о необходимости приложить все усилия для возвращения ведущих держав к переговорам о сокращении вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы ведущие мировые державы вернулись к переговорам о контроле над вооружениями и пришли к соглашению об их сокращении, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Все, что мы делаем, должно привести к тому моменту, даже если он сейчас кажется далеким, когда вопросы контроля над вооружениями будут обсуждаться крупнейшими мировыми державами», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Он заявил, что нужно стремиться к выходу «из гонки вооружений» и к договоренностям «о сокращении вооружений». При этом, по версии Шольца, Россия отказалась от всех соглашений о разоружении, а Германии приходится отвечать и «быть настолько сильной», чтобы на нее «никто не нападал».

    Напомним, Москва указывала, что США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. Вашингтон в одностороннем порядке прекратил Договор по ПРО, затем США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а после – вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.

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    18 июля 2024, 14:19 • Новости дня
    Посол в ФРГ заявил, что следствие знает заказчика атак на «Северные потоки»

    Посол России в ФРГ заявил, что следствие этой страны знает заказчика атак на «Северные потоки»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что следствие в Германии давно знает, кто стоит за терактами на «Северные потоки».

    «Само следствие, думаю, давно знает, кто является заказчиком и исполнителем крупнейшего инфраструктурного теракта», – отметил Нечаев.

    Он подчеркнул, что следы такого преступления невозможно скрыть, особенно при наличии доступного арсенала слежения и разведки у проводящей расследование стороны, передает ТАСС.

    Нечаев также отметил, что германские власти по-прежнему отказываются от проведения открытого международного расследования инцидентов на «Северных потоках» и старательно избегают данной темы.

    Посол подчеркнул, что несмотря на многочисленные предложения со стороны России, германские власти продолжают ссылаться на текущее расследование генпрокуратуры и призывают не вмешиваться в его ход. Нечаев отметил отсутствие официальных заявлений, способных прояснить ситуацию, и подчеркнул, что тема терактов на «Северных потоках» остается недооцененной.

    Ранее в Германии заявили, что спецслужбы США еще во времена президентского срока Дональда Трампа пытались предотвратить постройку «Северного потока – 2».


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