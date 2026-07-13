Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак
Посла России вызвали в МИД Германии из-за обвинений в кибератаках
Внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне бездоказательных обвинений в хакерских атаках.
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России, передает РИА «Новости». Немецкое ведомство сообщило об этом в соцсети.
«Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции», – подчеркнули в министерстве.
Причиной вызова стали кибератаки, в причастности к которым Берлин безосновательно обвиняет Москву. Российская сторона неоднократно отвергала подобные заявления.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что обвинения европейских государств в адрес России в саботажах и хакерских атаках являются попыткой политиков реализовать агрессивные планы против страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД Германии вызвал посла России.
В понедельник МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак».