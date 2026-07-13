Жертвами американского ракетного удара по провинции Хузестан стали два человека

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в понедельник в провинции Хузестан на юго-западе страны, передает РИА «Новости». Информацию о жертвах официально подтвердил заместитель губернатора по вопросам безопасности Валиолла Хаяти.

«В результате американской атаки по Абадану двое погибли и трое были ранены», – заявил чиновник.

Американские военные осуществляют серию атак по территории Исламской Республики с 8 июля. Центральное командование Вооруженных сил США объясняет эти действия ответом на операции Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В свою очередь, иранские военные нанесли ответные удары. Их целями стали американские базы, расположенные в различных странах Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении перемирия с Тегераном. Центральное командование американских вооруженных сил завершило третью серию атак по иранской территории.

Ранее число погибших в результате этих ударов возросло до 17 человек.