Власти Бахрейна заявили об атаке иранских беспилотников

МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за атаку беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что Иран на рассвете атаковал территорию страны беспилотниками, передает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении ведомства, распространенном местным новостным агентством BNA.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что возлагает на Тегеран ответственность за случившееся. По мнению дипломатов, подобные действия подрывают мирныеинициативы в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ранее атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне. Силы противовоздушной обороны королевства отразили масштабную ракетно-дроновую атаку.

Министерство внутренних дел страны в апреле сообщало о пожаре на промышленном предприятии после удара Ирана.