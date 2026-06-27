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Власти Бахрейна заявили об атаке иранских беспилотников
МИД Бахрейна возложил на Иран ответственность за атаку беспилотников
На рассвете в субботу несколько иранских беспилотников атаковали территорию Бахрейна, поставив под угрозу мирные инициативы в регионе, заявило Министерство иностранных дел Бахрейна.
Министерство иностранных дел Бахрейна сообщило, что Иран на рассвете атаковал территорию страны беспилотниками, передает РИА «Новости».
«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в заявлении ведомства, распространенном местным новостным агентством BNA.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что возлагает на Тегеран ответственность за случившееся. По мнению дипломатов, подобные действия подрывают мирныеинициативы в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские войска ранее атаковали беспилотниками силы Пятого флота США в Бахрейне. Силы противовоздушной обороны королевства отразили масштабную ракетно-дроновую атаку.
Министерство внутренних дел страны в апреле сообщало о пожаре на промышленном предприятии после удара Ирана.