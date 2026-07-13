Глава МИД Испании осудил слова экс-премьера о французской сборной

Глава МИД Испании Альбарес осудил слова экс-премьера Рахоя о французской сборной

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат назвал расизм и ксенофобию «болезнями души», передает РИА «Новости».

Ранее Рахой в колонке издания Debate заявил, что французская команда демонстрирует высокий уровень игры, но «без французов». Правительство Франции сочло это высказывание расистским.

«Расизм и ксенофобия – это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», – подчеркнул Альбарес.

Министр также потребовал от лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо публично осудить слова Рахоя. Кроме того, он настаивает на удалении статьи и публикации опровержения изданием Debate. Отмечается, что Испания и Франция сыграют в полуфинале чемпионата мира во вторник.

Напомним, власти Франции задействуют 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинального матча между испанцами и французами.

Ранее французские политики резко осудили расистские высказывания парагвайского сенатора в адрес нападающего сборной Килиана Мбаппе.

На пути к полуфиналу испанская национальная команда одержала победу над сборной Португалии со счетом 1:0.