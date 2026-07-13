Аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов

Tекст: Денис Тельманов

Работа крупного авиаузла на юге страны в Сочи была оперативно поставлена на паузу, передает ТАСС. Соответствующая информация об изменениях в графике полетов появилась в официальном канале Росавиации в «Максе».

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в опубликованном сообщении профильного ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня Росавиация приостановила прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Сочи.

Девятого июня ведомство ввело временные ограничения полетов в данной воздушной гавани. Пятого июня аэропорт Сочи также временно ограничивал прием и выпуск самолетов.