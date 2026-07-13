Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Аэропорт Сочи временно приостановил прием и отправку рейсов
Главная воздушная гавань черноморского побережья временно прекратила обслуживание прилетающих и вылетающих самолетов ради обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Работа крупного авиаузла на юге страны в Сочи была оперативно поставлена на паузу, передает ТАСС. Соответствующая информация об изменениях в графике полетов появилась в официальном канале Росавиации в «Максе».
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в опубликованном сообщении профильного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июня Росавиация приостановила прием и отправку воздушных судов в международном аэропорту Сочи.
Девятого июня ведомство ввело временные ограничения полетов в данной воздушной гавани. Пятого июня аэропорт Сочи также временно ограничивал прием и выпуск самолетов.