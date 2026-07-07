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    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    34 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    8 комментариев
    7 июля 2026, 00:10 • Новости дня

    Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Действующие чемпионы Европы – сборная Испании – одержала победу над португальцами благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное время матча.

    Национальная команда Испании одержала победу над сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Единственный мяч в игре забил Микель Мерино, но этого хватило испанцам для того, чтобы пробиться0 в четвертьфинал турнира впервые с 2010 года.

    Тогда команда единственный раз в истории стала чемпионом мира.

    Высшим достижением португальцев остается бронза 1966 года.

    В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между США и Бельгией. Эта игра пройдет в ночь на вторник, начало в три часа ночи по московскому времени. Мировое первенство, проходящее в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду  назвал текущий турнир последним в карьере. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.


    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

    Комментарии (20)
    6 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    Мостовой объяснил сенсационное поражение Бразилии от Норвегии на ЧМ
    @ IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Исход матча Бразилии и Норвегии вновь подтвердил, что в футболе невозможно просчитать все заранее, сказал газете ВЗГЛЯД экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя вылет пятикратных чемпионов мира из турнира в 1/8 финала. Он объяснил, почему неудача фаворитов стала закономерной частью нынешнего чемпионата мира.

    «Я думаю, что каждые девять человек из десяти были уверены, что Бразилия, конечно, обыграет Норвегию – ту самую Норвегию, которая до этого со скрипом прошла матч с Кот-д'Ивуаром. Хотя по игре бразильцы проигрывали, по-хорошему им вообще не должны были уступать. Но, как часто бывает и как я уже много раз говорил, футбол – это не наука, здесь нет формулы. Ты можешь быть прекрасно готов, давить, давить, давить, а потом соперник один раз выйдет в центр поля и забьет», – говорит Мостовой.

    По его словам, именно в этой непредсказуемости и заключается вся прелесть игры. При этом он напомнил, что еще перед стартом называл нынешнее первенство турниром сюрпризов. «Сюрпризов в начале было много, сейчас поменьше, но они продолжаются. Ну что говорить – забивали бы бразильцы свой пенальти в начале, и игра была бы сделана. Забили бы потом еще, может, второй, и спокойно выиграли бы», – рассуждает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Он подчеркивает, что предыдущие матчи турнира служат этому подтверждением. Например, в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Сенегала вела у Бельгии до 86-й минуты со счетом 2:0, без всяких шансов для соперника, а в итоге на табло оказался совсем другой результат. По его словам, то же самое происходило и с другими командами.

    «Поэтому еще раз подчеркиваю: это футбол, это же не наука. И прекрасно, что такое происходит на этом турнире. Дальше будем смотреть еще с большим удовольствием», – заключил Мостовой.

    После поражения от Норвегии лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, провел свой 15-й матч на мировых первенствах и обошел по этому показателю Пеле, а после финального свистка не смог сдержать слез. За карьеру в сборной он забил 80 мячей в 130 матчах.

    Комментарии (5)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
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    6 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа

    Politico: ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа

    ЕК возмутилась отменой дисквалификации игрока США после звонка Трампа
    @ Xu Chang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Еврокомиссии потребовали обеспечить прозрачную конкуренцию в спорте, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом для критики стала отмена дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Наказание за удаление в игре против Боснии аннулировали после телефонного разговора Дональда Трампа с главой ФИФА Джанни Инфантино.

    Пресс-секретарь европейского ведомства Ева Хрнцирова подчеркнула важность независимости профильных организаций. «Мы уважаем автономию спорта и уважаем право спортивных федераций определять критерии, по которым соревнуются участники», – заявила она. Чиновница добавила необходимость выносить любые вердикты исключительно объективно.

    Еврокомиссар по вопросам спорта Гленн Микаллеф отметил подрыв самостоятельности спортивных инстанций из-за политического вмешательства. Действия всемирной федерации сочли неоправданными в УЕФА, обвинив коллег в переходе красной линии. Глава МИД Бельгии Максим Прево также усомнился в способности ФИФА защищать честную игру.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер тоже выступил с аккуратной критикой инцидента. Политик передал через своего представителя, что подобные решения должны оставаться исключительно в ведении футбольных властей.

    Напомним, президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию Фоларина Балогуна.

    Руководство УЕФА резко осудило замену наказания американского форварда на испытательный срок.

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение вердиктом Международной федерации футбола.

    Комментарии (13)
    6 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
    @ Adam Hunger/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

    Лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар принял решение завершить международную карьеру, передает РИА «Новости». Накануне команда Бразилии проиграла сборной Норвегии со счетом 1:2 в матче одной восьмой финала чемпионата мира, который прошел в Нью-Йорке.

    Нападающий вышел на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Эта встреча стала для него 15-й на мировых первенствах, позволив обойти по данному показателю легендарного Пеле. В конце игры футболист реализовал пенальти, а после финального свистка не смог сдержать слез.

    «Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», – приводит слова 34-летнего спортсмена бразильское издание Globo. За свою карьеру в сборной Неймар забил 80 мячей в 130 матчах. На клубном уровне он известен по выступлениям за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Норвегии обыграла бразильскую команду в матче одной восьмой финала чемпионата мира.

    Нападающий норвежцев Эрлинг Холанд оформил дубль в этой встрече.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду тоже назвал текущий турнир последним в своей карьере.

    Комментарии (0)
    6 июля 2026, 01:30 • Новости дня
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    Трамп попросил главу ФИФА отменить красную карточку нападающего сборной США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу, сообщает Reuters.

    «Трамп позвонил Инфантино, чтобы попросить руководство мирового футбола пересмотреть удаление», – процитировало Reuters источник, знакомый с содержанием разговора.

    Трамп позднее поблагодарил ФИФА за то, что она, по его словам, поступила правильно и отменила «великую несправедливость» по отношению к американскому футболисту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    Комментарии (7)
    6 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    ФИФА отклонила апелляцию Бельгии по красной карточке Балогуна
    @ Chris Arjoon/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отказался рассматривать жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации на отмену красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна.

    Заявление было признано неприемлемым к рассмотрению, передает ТАСС. «Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

    Из-за этого решения нападающий сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между командами США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

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    Вы следите за проходящим в США чемпионатом мира по футболу?



    Результаты

    Ранее президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене наказания американского футболиста.

    Дисциплинарный комитет организации заменил дисквалификацию Фоларина Балогуна испытательным сроком на один год.

    Бельгийские политики и спортивные чиновники резко осудили снятие санкций перед матчем чемпионата мира.

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    6 июля 2026, 05:42 • Новости дня
    Тренер Бельгии Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА по Балогану

    Tекст: Антон Антонов

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, чья команда встретится со сборной США 6 июля, прокомментировал снятие дисквалификации с нападающего США Фоларина Балогана.

    «Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя – там все сказано предельно ясно», – приводит слова тренера Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA).

    RBFA заявила, что «поражена» решением ФИФА, передает Reuters.

    RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер по этому поводу, передает РИА «Новости».

    Гарсия подчеркнул, что, по его мнению, за всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило, а протест бельгийской федерации направлен на защиту принципов футбола и спортивной честности. При этом он добавил, что участие одного игрока не меняет план команды на предстоящий поединок.

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что команда сохраняет спокойствие и хочет выиграть матч на поле, а разбираться с решениями ФИФА должна федерация. Он назвал произошедшее опасным и странным прецедентом и особенно подчеркнул, что решение было принято буквально за сутки до игры.

    Встреча США и Бельгии состоится 6 июля в Сиэтле, а Балоган может стать первым игроком со времен чемпионата мира 1970 года, который выйдет на следующий матч турнира после удаления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана.

    По данным СМИ, американский лидер Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию форварда сборной США.

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    6 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    УЕФА назвал решение ФИФА по Балогану переходом черты

    УЕФА осудил приостановку дисквалификации Балогана перед матчем США – Бельгия

    Tекст: Мария Иванова

    Решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед игрой с Бельгией вызвало резкую реакцию УЕФА.

    Международная федерация футбола приостановила действие дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, передает ТАСС.

    Дисциплинарный комитет ФИФА заменил наказание испытательным сроком на один год, что позволило форварду выйти на предстоящую игру.

    В заявлении пресс-службы УЕФА подчеркнули: «Вчерашнее решение приостановить дисквалификацию с заменой на испытательный срок в один год стало переходом «красной черты»». В организации отметили, что футбол, как и любой другой вид спорта, держится на правилах, которые обеспечивают честное и прозрачное соперничество, и добавили, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не зависит от усмотрения и не требует отдельного решения.

    В УЕФА указали, что принцип не допускает исключений, особенно по ходу турнира, когда другие игроки уже отбывали аналогичные наказания. Союз выразил крайнее недоумение по поводу «беспрецедентного, непостижимого и неоправданного» решения и предупредил об угрозе честности игры и доверия к турниру.

    Ранее The Athletic сообщил, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена подать апелляцию.

    Балогана удалили в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины, завершившемся со счетом 2:0 в пользу США. Американский форвард получил красную карточку за удар соперника, защитника Тарика Мухаремовича, шипами бутс сзади по ноге. Встреча между сборными США и Бельгии состоится в ночь на 7 июля по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением ФИФА отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана перед матчем чемпионата мира.

    Представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой пересмотреть красную карточку Балогана на чемпионате мира.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия перед матчем с США высмеял решение ФИФА о снятии дисквалификации с американского нападающего.

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    6 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    Трамп прокомментировал свое вмешательство в приостановку дисквалификации футболиста США
    @ BENJAMIN FANJOY/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал указаний главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино относительно ситуации с дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира.

    Комментируя  на брифинге в Белом доме инцидент, американский лидер подчеркнул, что его действия ограничились просьбой, передает ТАСС. «Все, что я сделал, – это попросил о пересмотре [ситуации]. Поскольку не считал, что произошло нарушение», – сказал он.

    Трамп отдельно отметил, что не пытался влиять на решения руководства ФИФА. «Я не говорил ему, что делать. Я не могу говорить ему, что делать», – заявил президент США.

    Ситуация вокруг Балогуна возникла на фоне решения ФИФА, принятого 5 июля, отсрочить его дисквалификацию, что позволило игроку выйти на поле в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. В свою очередь, Футбольная ассоциация Бельгии уже заявила о намерении оспорить это решение.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогуна.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко осудил приостановку наказания американского нападающего.

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола.

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    6 июля 2026, 02:55 • Новости дня
    Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

    Tекст: Антон Антонов

    Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

    Неймар «заявил, что попрощался со сборной после поражения от Норвегии», сообщает Globo.

    После финального свистка в матче чемпионата мира против команды Норвегии Неймар заявил: «Я пытался, пытался. Теперь все. Я здесь начал, я закончил здесь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская команда переиграла сборную Бразилии в 1/8 финала ЧМ в Нью-Йорке со счетом 2:1. У бразильцев в добавленное время Неймар реализовал пенальти.


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    6 июля 2026, 06:15 • Новости дня
    Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в 1/4 финала ЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Англии со счетом 3:2 обыграли команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Мехико.

    Команда Англии добилась успеха в матче одной восьмой финала мирового первенства 2026 года, передает ТАСС. Встреча в Мехико завершилась победой европейцев, забивших три мяча против двух у соперника. Начало игры пришлось отложить на один час из-за плохих погодных условий.

    В составе победителей дважды отличился Джуд Беллингем, а третий мяч с пенальти забил Гарри Кейн. У мексиканцев точными ударами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. Англичане завершали матч вдесятером после грубого фола и удаления защитника Джарелла Куансы на 54-й минуте.

    Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес отыграл первый тайм за сборную Мексики. Таким образом, турнир покинула вторая команда из числа стран-хозяек после вылета Канады. Третьи хозяева первенства, американцы, сыграют против бельгийцев седьмого июля.

    Англичане вышли в четвертьфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Мексиканская сборная не смогла достичь этой стадии впервые за 40 лет. Текущий турнир с участием 48 команд продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала британцы обыграли команду ДР Конго.

    Перед игрой плей-офф английские футболисты задержались на охраняемой базе в Канзас-Сити из-за опасений шпионажа.

    Сборная Мексики досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после победы над Южной Кореей.

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    6 июля 2026, 05:29 • Новости дня
    Форвард Норвегии Холанд догнал Мбаппе и Месси по голам на ЧМ-2026

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий норвежской сборной Эрлинг Холанд забил семь мячей на чемпионате мира по футболу 2026 года, сравнявшись с лидерами турнира Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

    Холанд оформил дубль в матче 1/8 финала против Бразилии, который завершился со счетом 2:0, передает ТАСС.

    Теперь на его счету семь голов, что позволяет ему делить первую строчку в списке бомбардиров с Мбаппе и Месси. При этом сборная Аргентины еще не сыграла свой матч на этой стадии турнира.

    Текущий чемпионат мира стал первым в карьере 25-летнего футболиста. Сборная Норвегии не выступала на мировых первенствах с 1998 года. В следующем раунде команда встретится с победителем противостояния между Мексикой и Англией.

    С лета 2022 года нападающий защищает цвета английского клуба «Манчестер Сити». За этот период он трижды признавался лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В составе команды норвежец завоевал множество трофеев, включая титулы победителя Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

    Ранее он играл за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и дортмундскую «Боруссию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче одной восьмой финала норвежская команда переиграла сборную Бразилии со счетом 2:1. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой седьмой мяч на турнире в ворота команды Парагвая. На стадии 1/16 финала скандинавский коллектив победил соперников из Кот-д'Ивуара.

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    6 июля 2026, 04:54 • Новости дня
    Роналду назвал ЧМ-2026 последним в карьере

    Роналду объявил о последнем чемпионате мира по футболу в карьере

    Tекст: Антон Антонов

    Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере.

    Слова Роналду приводит на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо: «Да, это мой последний турнир. Давайте просто насладимся им».

    Сборная Португалии встретится с командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 6 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

    Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу.


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    6 июля 2026, 11:24 • Новости дня
    При стрельбе после матча Мексика – Англия ранения получили четыре болельщика

    Tекст: Мария Иванова

    На востоке Лос-Анджелеса после матча Мексика – Англия произошли перестрелки, в результате которых четверо болельщиков получили ранения и были госпитализированы.

    Инцидент произошел на востоке Лос-Анджелеса после матча чемпионата мира Мексика – Англия, завершившегося со счетом 3:2 в пользу англичан, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

    По данным издания, полиция получила сообщения о трех перестрелках, одна из них произошла на бульваре Уиттиер, где собрались толпы фанатов. Четверо раненых были доставлены в больницы, их состояние не раскрывается.

    Правоохранительные органы сообщили, что по факту стрельбы начато расследование. Матч Мексика –Англия стал для мексиканцев последним на турнире: сборная хозяев покидает чемпионат мира – 2026. Ранее на стадии 1/8 финала завершила выступление другая хозяйка турнира – команда Канады, уступившая Марокко со счетом 0:3.

    Еще одни хозяева мундиаля – сборная США – проведут матч 1/8 финала 7 июля против Бельгии. Текущий чемпионат мира впервые в истории принимает 48 команд, игры проходят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Англии со счетом 3:2 обыграла команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира в Мехико.

    С начала турнира в принимающих чемпионат мира штатах США более 100 вооруженных нападений привели к гибели 31 человека и ранению еще 85.

    В американском Броктоне празднование выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира закончилось уличными перестрелками и ранением как минимум четырех человек.

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    6 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Форвард Англии Кейн вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел француза Жюста Фонтена и вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу.

    Британский форвард достиг отметки в 14 забитых мячей на мировых первенствах, передает ТАСС.

    Это стало возможным благодаря голу в матче 1/8 финала турнира против сборной Мексики.

    Такое же количество голов на чемпионатах мира забивал немецкий нападающий Герд Мюллер. Лидером списка остается аргентинец Лионель Месси с 20 мячами. За ним следуют француз Килиан Мбаппе (19), немец Мирослав Клозе (16) и бразилец Роналдо (15).

    На данный момент Кейну 32 года, с августа 2023 года он защищает цвета мюнхенской «Баварии», а до этого выступал за лондонский «Тоттенхэм». Форвард является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, имея на своем счету 85 голов. На чемпионате мира в России он отличился шесть раз, став лучшим бомбардиром того турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче 1/16 финала турнира Гарри Кейн забил два победных мяча в ворота сборной ДР Конго. На групповом этапе соревнований английский нападающий дважды поразил ворота команды Хорватии. Французский форвард Килиан Мбаппе ранее довел количество своих голов на чемпионатах мира до 16.

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