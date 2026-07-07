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Испания обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧМ
Действующие чемпионы Европы – сборная Испании – одержала победу над португальцами благодаря голу Микеля Мерино в компенсированное время матча.
Национальная команда Испании одержала победу над сборной Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 1:0, передает РИА «Новости».
Единственный мяч в игре забил Микель Мерино, но этого хватило испанцам для того, чтобы пробиться0 в четвертьфинал турнира впервые с 2010 года.
Тогда команда единственный раз в истории стала чемпионом мира.
Высшим достижением португальцев остается бронза 1966 года.
В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между США и Бельгией. Эта игра пройдет в ночь на вторник, начало в три часа ночи по московскому времени. Мировое первенство, проходящее в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал текущий турнир последним в карьере. Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар сообщил о завершении карьеры в национальной команде.