ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны

Tекст: Валерия Городецкая

Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира, передает ТАСС.

«Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», – говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В мае 2024 года Молдавия и Евросоюз подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Позже бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил Брюссель в активных поставках военной техники Кишиневу.

В июне текущего года глава республики Майя Санду объявила о завершении глубокой реформы местной разведки при содействии европейских партнеров.