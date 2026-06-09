Пострадавший от украинского дрона житель Молдавии потребовал компенсацию

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в ночь на понедельник недалеко от молдавского села Лопатна, передает РИА «Новости». На обломках взорвавшегося аппарата специалисты обнаружили надписи на украинском языке.

Министерство иностранных дел республики предварительно признало принадлежность беспилотника Киеву. При этом в официальных заявлениях ведомство попыталось возложить ответственность за случившееся на российскую сторону.

«Владелец сельскохозяйственного участка написал заявление в мэрию, и теперь нам предстоит принять меры. Это впервые – раньше с таким не сталкивались», – сообщила мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку.

Глава населенного пункта добавила, что подсчитать нанесенный ущерб будет крайне сложно. По ее словам, местные жители сильно испугались мощного взрыва, от которого задрожали дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный беспилотник сдетонировал неподалеку от молдавского села Лопатна.

В конце апреля полиция обнаружила поврежденный дрон в центре Кишинева.

Ранее российские силовики определили местоположение базы испытаний украинских беспилотников на территории республики.