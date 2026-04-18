Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии

Tекст: Вера Басилая

Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.

Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.

Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.