Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
Российским силовым структурам удалось определить местоположение одной из площадок в Молдавии, где проходят испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для украинских военных.
Представитель российских силовых структур сообщил, что производство дронов, в том числе для нужд ВСУ, ведется на территории Молдавии, в частности в городе Вадул-луй-Водэ, где и проходят испытания новой техники, передает ТАСС.
Он уточнил, что официальные представители молдавских властей заявляют: разработки беспилотников предназначены исключительно для обеспечения обороноспособности республики. Тем не менее, по данным российских силовиков, эти устройства поставляются также украинской стороне.
Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.
Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, с адресами компаний в восьми европейских странах.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что этот список следует воспринимать как перечень потенциальных целей для ВС России.