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Володин: ЕС спонсирует удары украинских беспилотников по Европе
Европейские страны финансируют атаки киевских дронов по собственным территориям, выделяя средства на поддержку беспилотной авиации Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на парадоксальную ситуацию с финансированием Евросоюзом украинских беспилотников, об этом он написал в Max.
По его словам, европейские граждане фактически оплачивают атаки по территориям, где сами проживают.
«Украинские беспилотники продолжают штурмовать европейские страны. Только сегодня стало известно об очередных взрывах дронов в Латвии и Молдавии», – написал спикер нижней палаты российского парламента.
Он напомнил, что на фоне этих инцидентов глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении киевскому режиму шести млрд евро на беспилотники. Политик подчеркнул, что ранее европейцы лишились дешевых российских энергоресурсов после подрыва «Северных потоков», что привело к стагнации экономики Германии и других стран.
Теперь же, по мнению Володина, Европа спонсирует удары по самой себе. Он добавил, что в прошлом в такую возможность вряд ли бы кто-то поверил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить Киеву 6 млрд евро на производство беспилотников.