Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Цена нефти Brent превысила 98 долларов на фоне обострения
Цена Brent превысила 98 долларов впервые с 3 июня
Мировой рынок нефти начал неделю резким ростом, подняв котировки Brent выше 98 долларов за баррель и разогнав цены более чем на 5%.
На старте новой торговой недели котировки нефти уверенно пошли вверх, передает РИА «Новости».
По состоянию на 11.15 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 5,12% к предыдущему закрытию и достигали 97,86 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее максимум составил 98,07 доллара. Это стало первым выходом цены Brent выше отметки 98 долларов с 3 июня.
Июльские фьючерсы на WTI дорожали примерно на пять %, до 95,07 доллара за баррель. Еще несколькими часами ранее рост по обеим маркам не превышал трех %, однако затем ускорился.
Эксперты, комментируя динамику рынка, заявили: «Основная причина – очередное обострение на Ближнем Востоке». Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, после чего Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки нефти в начале торгов в понедельник выросли примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.
Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана по северу страны.