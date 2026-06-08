Цена нефти Brent превысила 98 долларов на фоне обострения

Цена Brent превысила 98 долларов впервые с 3 июня

Tекст: Мария Иванова

На старте новой торговой недели котировки нефти уверенно пошли вверх, передает РИА «Новости».

По состоянию на 11.15 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 5,12% к предыдущему закрытию и достигали 97,86 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее максимум составил 98,07 доллара. Это стало первым выходом цены Brent выше отметки 98 долларов с 3 июня.

Июльские фьючерсы на WTI дорожали примерно на пять %, до 95,07 доллара за баррель. Еще несколькими часами ранее рост по обеим маркам не превышал трех %, однако затем ускорился.

Эксперты, комментируя динамику рынка, заявили: «Основная причина – очередное обострение на Ближнем Востоке». Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля, после чего Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки нефти в начале торгов в понедельник выросли примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана по северу страны.