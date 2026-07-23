Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.10 комментариев
Эксперты ЦОППиК подвели итоги этапа выдвижения на выборы
Эксперты Центра общественно-политических проектов и коммуникаций (ЦОППиК) представили аналитический доклад о процессе выдвижения на выборах 2026 года.
Аналитики оценили стартовые позиции участников, ход кампании и степень конкурентности, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг». В Единый день голосования примут участие 12 партий, 11 из которых борются за места в Госдуме.
На выборах депутатов Госдумы этап выдвижения завершен. Заверены списки 11 партий по единому федеральному округу. По 225 избирательным округам выдвинуты 1717 кандидатов, включая 80 самовыдвиженцев. В среднем на один округ приходится почти восемь претендентов.
«Участие в выборах показывает существование в российской партийной системе устойчивого и дееспособного ядра, консолидацию партийно-политического пространства», – заявил научный руководитель ЦОППиК Никита Тюков. В регионах процесс выдвижения продолжается. В прямых выборах глав восьми субъектов участвуют 39 кандидатов от восьми партий, конкуренция составляет пять человек на место.
На выборах депутатов законодательных органов 39 субъектов уже выдвинуты кандидаты от 11 партий. В регионах, завершивших выдвижение в одномандатных округах, на один мандат претендует более шести человек. Авторы доклада отметили рост правовых и организационных компетенций партийных аппаратов.
Соавтор доклада Владимир Шаповалов подчеркнул, что партии представляют весь политико-идеологический спектр и ориентируются на обратную связь от граждан. Инициативы по формированию программ на основе предложений избирателей получили широкое распространение, что позволяет сделать выбор, максимально соответствующий позиции граждан.
Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия». Эксперты раскрыли предвыборные стратегии парламентских партий. Документы для участия в парламентских выборах подали 80 самовыдвиженцев.