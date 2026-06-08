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Гаглоев подписал указ об отставке премьера и правительства Южной Осетии
Президент Алан Гаглоев отправил в отставку правительство республики после того, как премьер-министр Дзамболат Тадтаев написал заявление об уходе по собственному желанию.
Соответствующий документ официально опубликован на сайте руководителя государства, передает РИА «Новости».
Алан Гаглоев утвердил уход Дзамболата Тадтаева с высокого поста после подачи соответствующего прошения.
«Освободить Тадтаева Дзамболата Мервадиковича от должности председателя правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. Объявить об отставке правительства Республики Южная Осетия», – сказано в тексте подписанного указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Осетии Алан Гаглоев запланировал выдвижение Марата Камболова на должность председателя правительства.
Месяцем ранее лидер республики внес на рассмотрение депутатов законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Россией.
В начале мая президент Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали данное соглашение в Кремле.