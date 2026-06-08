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Президент Южной Осетии предложил Камболова на должность премьер-министра
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев планирует предложить парламенту республики кандидатуру Марата Камболова на должность председателя правительства.
До утверждения нового премьер-министра временно исполнять его обязанности поручено первому вице-премьеру Константину Джиоеву, передает РИА «Новости».
«Президент также сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение парламента будет внесена кандидатура Марата Камболова на должность председателя правительства Республики Южная Осетия», – заявили в пресс-службе главы государства. Уточняется, что кабинет министров продолжит работать в полном объеме согласно действующему законодательству.
Ранее стало известно об отставке прежнего руководителя правительства Дзамболата Тадтаева. Алан Гаглоев принял его заявление об уходе с занимаемой должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Осетии Алан Гаглоев внес в местный парламент законопроект о ратификации союзного договора с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин направил аналогичный документ на рассмотрение в Госдуму.
Российские депутаты одобрили создание единого экономического пространства между двумя странами.