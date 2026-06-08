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ОБСЕ заявила о давлении на оппозицию в Армении
Политические процессы в Армении проходили на фоне серьезного давления на несогласных, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими.
Карими сообщила о множестве заведенных уголовных дел, передает РИА «Новости».
«Избирательная кампания носила крайне конфронтационный характер, сопровождалась разжигающей рознь риторикой и обвинениями в подкупе избирателей и других нарушениях избирательного законодательства, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов», – заявила она на пресс-конференции.
По словам представителя ОБСЕ, из-за подобных действий многие оппозиционеры были вынуждены воздержаться от активного участия в политической кампании. Она также подчеркнула, что массовые задержания и преследования политических оппонентов способствовали формированию впечатления об избирательном правосудии.
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