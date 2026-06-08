МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, избирательная кампания сопровождалась жесткими репрессиями властей против оппозиции и Армянской апостольской церкви. Гонения затронули силы, выступающие за союз с Россией и членство в ЕАЭС и ОДКБ, а также против вступления в Евросоюз, который проводит враждебную политику по отношению к РФ, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что в обществе сохраняется широкий запрос на развитие российско-армянских связей и участие в евразийских структурах.

В Москве подчеркнули заинтересованность в сильной и суверенной Армении, отметив крайнюю поляризацию армянского общества. В МИД заявили, что односторонние решения без учета мнения всех слоев населения ведут страну к расколу и потрясениям. Дальнейший курс России в отношениях с Арменией будет выстраиваться с учетом реальных шагов армянского руководства.

Министерство иностранных дел России обвинило Европейский союз во вмешательстве в избирательный процесс Армении.

Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна получила менее половины голосов избирателей по итогам подсчета бюллетеней.

Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование абсолютно недемократичным.

Эксперт Федор Лукьянов спрогнозировал ожесточенную политическую схватку в новом парламенте республики.