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МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, избирательная кампания сопровождалась жесткими репрессиями властей против оппозиции и Армянской апостольской церкви. Гонения затронули силы, выступающие за союз с Россией и членство в ЕАЭС и ОДКБ, а также против вступления в Евросоюз, который проводит враждебную политику по отношению к РФ, следует из комментария Захаровой на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что в обществе сохраняется широкий запрос на развитие российско-армянских связей и участие в евразийских структурах.
В Москве подчеркнули заинтересованность в сильной и суверенной Армении, отметив крайнюю поляризацию армянского общества. В МИД заявили, что односторонние решения без учета мнения всех слоев населения ведут страну к расколу и потрясениям. Дальнейший курс России в отношениях с Арменией будет выстраиваться с учетом реальных шагов армянского руководства.
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