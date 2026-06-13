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Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.
По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.
По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.
«Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.
Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.
Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.
Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.