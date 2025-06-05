Tекст: Александра Юдина

Сейм Польши утвердил новую государственную дату – День памяти о поляках, ставших жертвами геноцида, устроенного ОУН*-УПА*, передает ТАСС.

Инициатива исходила от Польской крестьянской партии и была поддержана почти единогласно – из 436 депутатов только один воздержался.

В результате прежний День памяти о жертвах Волынской резни, существовавший с 2016 года, получил статус государственного. Закон закрепляет ежегодное официальное поминовение погибших во время трагедии.

В феврале 1943 года украинские националисты начали массовое уничтожение польского населения Волыни. Кульминация событий пришлась на 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА атаковали около ста польских сел и городков. По оценкам, погибло примерно 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и пожилые люди. Эти события вошли в историю как Волынская резня.

Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

В январе 2025 года Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы, имея ввиду Волынскую резню и эксгумации ее жертв.