    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Трамп пригрозил ХАМАС за использование «живого щита»
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 18:12 • Новости дня

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины почти на 40% израильского экспорта в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более трети израильского экспорта в Евросоюз могут обложить пошлинами после инициативы Еврокомиссии, связанной с дальнейшей военной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Еврокомиссия предложила ввести пошлины на 37% израильского экспорта в страны Европейского союза, передает ТАСС. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, объяснив меру продолжением военной операции Израиля в секторе Газа.

    Каллас отметила: «Одна из мер – это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил 42,6 млрд евро. В отношении 37% объема экспорта израильских товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю».

    По ее словам, отмена преференций затронет значительную часть израильской продукции, поставляемой в Евросоюз. Введение пошлин напрямую связано с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

    Ранее Еврокомиссия заявила о намерении ограничить сотрудничество с Израилем и ввести санкции против части его правительства в связи с событиями в Газе.

    Руководство ХСС в Бундестаге отклонило предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая возможные санкции против израильских министров.

    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЕС отложил новый пакет санкций против России

    Politico: В ЕС отложили новый пакет санкций против России

    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, его планировалось обнародовать 17 сентября, сообщили дипломатические источники.

    ЕК не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября, как ранее ожидалось, сообщает Politico, передает ТАСС.

    Европейский дипломат и чиновник одной из стран ЕС рассказали изданию, что обнародование рестрикций «больше не ожидается в среду». При этом в Еврокомиссии не уточнили, когда теперь может состояться официальная презентация новых ограничительных мер.

    По информации Politico, причиной отсрочки стало переключение внимания Евросоюза с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию для снижения их зависимости от российской нефти. Ожидается, что обсуждение дальнейших рестрикций продолжится после разрешения этих вопросов с ключевыми странами-членами.

    Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России, введенных в отношении 2,5 тыс. лиц и организаций, на полгода, до 15 марта 2026 года.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе договорились добиться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    В итоговом документе указано, что страны будут совместно работать над тем, чтобы инициировать процесс замораживания израильского членства, передает РИА «Новости».

    Ранее исламские и арабские страны выразили полную поддержку Катару после удара Израиля по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН.

    Комментарии (15)
    16 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    @ Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.

    Комиссия ООН по расследованию событий на палестинских территориях обвинила руководителей Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в подстрекательстве к геноциду в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии Нави Пиллэй заявила на пресс-конференции в Женеве, что израильские военные и политические лидеры несут ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид мирных жителей в Газе.

    Пиллэй уточнила, что комиссия собрала более 16 тыс. свидетельских показаний, связанных с действиями армии Израиля в секторе. По ее словам, все страны должны использовать имеющиеся международные механизмы для прекращения действий Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

    Между тем, власти Израиля категорически отвергли выводы комиссии, передает ТАСС. В заявлении израильского МИД доклад охарактеризован как «ложь ХАМАС», а саму комиссию предложено немедленно распустить. Израильская сторона заявляет, что независимое академическое исследование BESA опровергло все обвинения в геноциде, а авторы доклада не приняли во внимание эти выводы.

    Ранее израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил международным спортивным организациям запретить участие Израиля из-за событий в Газе.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы Генассамблеи ООН.

    Комментарии (12)
    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2025, 11:56 • Новости дня
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейские подразделения Израиля начали продвижение вглубь города Газа в составе двух дивизий, в ближайшие дни планируется подключение еще одной дивизии, сообщил представитель ЦАХАЛ.

    Две дивизии Армии обороны Израиля начали маневр вглубь города Газа, передает РИА «Новости».

    Представитель ЦАХАЛ сообщил, что 98-я и 161-я дивизии уже задействованы в операции, а в ближайшее время к ним должна присоединиться третья дивизия. Это заявление было сделано на брифинге для иностранных журналистов.

    Он подчеркнул: «Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тыс. террористов». По данным военных, операция проводится с учетом этих оценок и с учетом возможного сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с объявленной целью оккупации этой территории. Международные агентства отметили массированные и нескончаемые бомбардировки Газы. Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    @ Arne Dedert/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Евросоюза намерены активнее привлекать к труду мигрантов, пожилых и людей с инвалидностью, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук.

    Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе опубликовала доклад, в котором предлагается вовлекать женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов для решения кадрового дефицита, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что более 7 млн мигрантов сейчас не заняты работой в странах Евросоюза по причине языкового барьера, дискриминации, непризнания квалификаций и административных препятствий.

    «Более эффективная интеграция недопредставленных групп – таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды – на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году», – сказано в докладе.

    В документе также уточняется, что почти 20% трудоспособного населения Евросоюза или около 51 млн человек не входят в состав рабочей силы, большинство из них – женщины, пожилые, мигранты и инвалиды. Мигранты сталкиваются с самым высоким риском бедности среди работающих – его уровень составляет 38%. При этом они обладают навыками, способными восполнить нехватку работников в наиболее дефицитных отраслях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 01:47 • Новости дня
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    Axios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали наступление «с целью оккупации Газы», пишет портал Axios со ссылкой на источник в израильском руководстве.

    По данным Axios, израильские силы в понедельник начали «наземное наступление». Операция проводится «с целью оккупации Газы», передает ТАСС.

    Axios уточнил, что администрация США не будет вмешиваться в действия израильской стороны и позволит Израилю самостоятельно принимать решения по конфликту. Источники сообщают, что госсекретарь США Марко Рубио заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о поддержке Вашингтоном наземной операции. При этом США хотят, чтобы она «завершилась как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по захвату всей территории города Газа. Нетаньяху заявил о намерении передать контроль над Газой арабским странам.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе

    Министр обороны Израиля Кац объявил целью операции в Газе полный разгром ХАМАС

    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    @ Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль продолжит военную операцию в Газе до полного уничтожения движении ХАМАС, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны продолжит операцию в Газе до полного разгрома движения ХАМАС, передает «Интерфакс».

    «Газа в огне. Армия обороны Израиля наносит удар по инфраструктуре террористов железным кулаком», – прокомментировал Кац текущую ситуацию.

    По его словам, израильские военные доблестно сражаются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАС.

    Министр подчеркнул, что Израиль не отступит, пока поставленные задачи не будут выполнены. Операция продолжается на фоне эскалации обстановки в секторе Газа и сохраняющейся напряженности в регионе.

    Ранее Axios сообщил о начале наземной операции Израиля с целью оккупации Газы. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня.

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 21:46 • Новости дня
    СМИ: Трамп знал о планах Израиля ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Axios: Нетаньяху заранее сообщил Трампу о планах ударить по лидерам ХАМАС в Дохе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 сентября проинформировал президента США Дональда Трампа о планах нанести удар по лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в Катаре.

    Как пишет портал Axios со ссылкой на израильских чиновников, речь шла о возможном военном ударе, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, Белый дом получил эту информацию на достаточно позднем этапе подготовки операции, однако времени для отмены удара все же оставалось. Axios уточнил, что детали обсуждения и причины информирования на данном этапе источники не раскрыли.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар оказывают давление на международную легитимность Израиля.

    Премьер Израиля подчеркнул, что целью атаки было продемонстрировать ХАМАС невозможность уклониться от израильского возмездия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки в больницах сектора Газа зарегистрировали 68 погибших в результате израильских ударов и два случая смерти от голода среди мирных жителей. Постпред Израиля Дэнни Данон предупредил, что если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сделает это сам.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 05:05 • Новости дня
    AFP сообщило о «массированных и нескончаемых» бомбардировках Газы

    AFP: Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками

    Tекст: Антон Антонов

    Идут интенсивные бомбардировки города Газа, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на жителя города Ахмеда Газаля.

    «Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать», – приводит слова Газаля РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    По его словам, некоторые здания полностью уничтожены, люди остаются под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что израильские военные начали наступление с целью занять Газу.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 20:14 • Новости дня
    Арабские страны заявили об угрозе нормализации отношений с Израилем

    ЛАГ и ОИС заявили об угрозе миру из-за ударов Израиля по Катару

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Израиля по Катару подрывают перспективы мира и подвергают риску достигнутые договоренности о нормализации отношений между арабскими и исламскими странами с Израилем, отмечается в заявлении, принятом по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе.

    В итоговом коммюнике также подчеркивается, что подобные действия мешают дальнейшему продвижению мирных инициатив и могут привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Жестокая агрессия Израиля против братского Государства Катар и продолжение Израилем его агрессивных действий подрывают шансы на достижение мира и мирного сосуществования в регионе и ставят под угрозу все, что было достигнуто в деле нормализации отношений с Израилем, включая существующие и будущие соглашения», – сказано в заявлении.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар «оказывают давление на международную легитимность Израиля». Россия в СБ ООН осудила удар Израиля по Катару.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра

    Президент Албании Бегай отказался включить ИИ-министра в новый кабинет

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Албании Байрам Бегай представил на утверждение парламенту новый состав правительства без кандидата на должность министра искусственного интеллекта.

    В опубликованном заявлении администрации президента Албании отмечается, что Байрам Бегай не стал утверждать «ИИ-министра» среди предложенных премьер-министром Эди Рамой членов правительства, сообщает ТАСС.

    В списке значатся 17 министров и государственных министров, а ключевые ведомства – министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов – будут возглавлять прежние руководители.

    Уточняется, что процесс формирования нового кабинета завершится в ближайшие дни после одобрения состава парламента и принесения присяги премьером и министрами. Ранее планировалось, что в Албании впервые в мире министерский пост займет искусственный интеллект по имени Diella, отвечающий за государственные закупки.

    Премьер-министр Албании заявлял, что введение этого поста позволит создать полностью неподкупную систему госзакупок. В настоящее время модель Diella уже используется в государственной цифровой платформе e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, веселье и задор французского президента Эммануэля Макрона на саммите в Албании вызвали негодование у главы французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вновь привлек внимание СМИ на саммите Европейского политического сообщества, когда премьер-министр Албании Эди Рама вел его за руку. Глава албанского правительства Эди Рама одержал убедительную победу и обеспечил своей Социалистической партии 82 кресла в 140-местном парламенте.

    Комментарии (0)
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    Премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти»
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    В Албании не утвердили первого в мире ИИ-министра
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат
    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня
    Умер заслуженный тренер России по хоккею Леонид Михно

    •
