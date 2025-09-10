Глава ЕК заявила о планах ввести санкции против израильских министров

Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести санкции против израильских министров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия собирается ввести санкции против ряда израильских министров и приостановить действие Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Она отметила, что поддержка Израиля будет ограничена, выплаты приостановят, если это не затрагивает сотрудничество с гражданским обществом страны.

«Мы приостанавливаем нашу поддержку Израиля, мы прекратим все выплаты, которые не повлияют на наше сотрудничество с гражданским обществом этой страны, а также предложим ввести санкции в отношении ряда израильских министров, занимающих экстремистские позиции», – заявила фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюзу будет сложно прийти к единому решению по данному вопросу.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофичной, а «рукотворный голод никогда не должен превращаться в оружие». Она призвала не допустить разрушения идеи создания независимого палестинского государства и выразила поддержку концепции двух государств.

