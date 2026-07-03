Отставка премьера Молдавии вскрыла кризис и коррупцию в окружении Санду

Tекст: Андрей Резчиков

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил в пятницу об уходе в отставку. По его словам, в настоящий момент он не может исполнять обязанности в соответствии с личными идеалами. Он также пообещал продолжать «служить своей стране, независимо от занимаемой должности» – в государственном или частном секторе.

Правительство Мунтяну продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров. До этого назначения осенью прошлого года Мунтяну около 20 лет проживал на Украине, где занимался бизнесом. Он также был руководителем молдавского отделения Французского альянса, а в 90-е годы начинал карьеру во Всемирном банке в Вашингтоне, где проработал около десяти лет.

При вступлении в должность он обещал уйти, если Молдавия не подпишет договор о членстве в ЕС до 2028 года, но покинул пост гораздо раньше – всего через восемь месяцев после назначения.



Стоит добавить, что отставка Монтяну совпала с еще одним кризисом молдавской власти: в прессt появились публикации о коррупции в правительстве и правящей проевропейской партии «Действие и солидарность» (PAS).

Президент Молдавии Майя Санду на экстренной пресс-конференции намекнула на недостаток лидерских качеств у премьера, заявив, что ожидала от него «большей вовлеченности в сложные решения и большей готовности слушать людей» при проведении налоговой и тарифной реформ. Президент заявила, что проевропейский курс Молдавии и реформы ради вступления в ЕС остаются неизменными.

«Заявление Мунтяну об отставке из-за «невозможности следовать убеждениям» обнажило не столько его личный протест, сколько глубокий кадрово-управленческий кризис, поразивший верхушку власти. Хотя сам премьер не раскрыл скобок, контекст его ухода достаточно прозрачен и связан с чередой скандалов в государственных структурах», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.

Эксперт напомнил, что отправной точкой стал инцидент в авиационной госкомпании, где на руководящую должность попал человек, предоставивший ложные сведения о себе. В ходе разбирательств вскрылись еще более неприятные для власти факты: в компании на позиции пресс-секретаря работала двоюродная сестра Майи Санду. При официальном окладе в 25 тыс. леев (менее полутора тысяч евро) она систематически получала выплаты в размере 120 тыс. леев – почти шесть тыс. евро – за счет различных доплат и премий.

«Реакция премьера была показательна: он отстранил контролирующих лиц, после чего партия «Действие и солидарность» оперативно исключила родственницу президента из своих рядов и отправила в отставку нескольких директоров. Однако, по всей видимости, Мунтяну счел эти меры недостаточными. Вероятнее всего, на совещании у президента он запросил расширения собственных полномочий в сфере кадровой политики, чтобы продолжить зачистку», – предположил собеседник.

По его словам, есть еще одна версия отставки Мунтяну – серьезный конфликт из-за налоговой реформы, однако вряд ли эта причина была главной. «Да, минфин предложил непопулярные изменения, в частности повышение налогов на лекарства, против чего выступили и гражданское общество, и даже отдельные министры. Но решение поставить реформу на паузу и доработать было принято консенсусно, без острых столкновений. Истинная причина отставки лежит именно в кадровой плоскости: премьер поставил вопросы о чистке рядов, его не поддержали, и он принял решение, вероятно, на эмоциях», – рассуждает эксперт. Таким образом,

признание Мунтяну в невозможности работать по совести – это прямой диагноз системе.

Кризис проявился сразу на нескольких уровнях: кадровом (назначения проводятся по принципу кумовства), финансового контроля (государственные предприятия превратились в «кормушки» с завышенными зарплатами и премиями для приближенных) и управленческом (чиновники массово сидят в наблюдательных советах госпредприятий, получая деньги за бездействие).

«Сейчас партия власти стоит на развилке. Для Майи Санду это последний президентский срок, и от того, как она выйдет из этого кризиса, зависят и перспективы PAS, и доверие общества. Есть два пути: либо спустить ситуацию на тормозах, сохранив систему и накопив общественный негатив, либо пойти на «революцию сверху» – жесткие меры, возможно, даже посадки среди приближенных, чтобы укрепить позиции через очищение», – предположил Андриевский.

По мнению политолога, попытки сделать Мунтяну технической жертвой и списать на него провалы за 244 дня его правления обречены на провал. «Общество этого не примет, и в администрации президента это, судя по всему, понимают. Премьер пробыл у власти слишком короткий срок: он не формировал кабинет (за исключением приглашения одного министра экономики), не мог влиять на депутатский корпус, а директора госпредприятий были назначены задолго до него», – добавил спикер.

Теперь все внимание приковано к тому, кого назначат преемником: очередного «варяга» со стороны, как сам Мунтяну и его предшественник, или кого-то из действующих министров.

«Но ключевой вопрос не в личности, а в том, решится ли власть расширить кадровую базу, перестать делать ставку исключительно на «своих» и допустить к управлению профессионалов, в том числе, возможно, из оппозиции. Без этого любой новый премьер останется заложником той же порочной системы, которая сломала карьеру его предшественника», – пояснил Андриевский.

По мнению Александра Носовича, главного редактора портала RuBaltic.Ru, причина этой отставки в отношении президента к своим соратникам. «Майя Санду – лидер сектантского склада. Команду она не ценит, соратники для нее – расходный материал; она ими легко расплачивается в политических комбинациях», – пишет Носович в своем Telegram-канале.

Эксперт напомнил, что Наталью Гаврилицу президент уволила с поста премьера накануне выборов, «чтобы сбить недовольство населения адовой ситуацией в стране, в частности вызванной разрывом экономических связей с Россией и рывком в космос тарифов на ЖКХ из-за перехода на не российский газ». «То, что Мунтяну испугался стать еще одним таким козлом отпущения, для многих молдаван – аксиома», – заключил Носович.

В свою очередь бывший председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба напоминает, что накануне отставки обострилась ситуация с гуманитарным кризисом в Приднестровье (прекращение поставок газа региону). «Отставка – это скорее показатель раскола в самих молдавских политических элитах и следствие деструктива, который они проводят в жизнь», – сказал Щерба.

При этом он допускает, что «Кишинев рискнет перейти к силовому сценарию разрешения ситуации». «Сделано это будет в том числе под влиянием «ястребов» в лице ряда украинских и румынских политических сил, желающих быстрой и победоносной войны против Приднестровья», – заключил спикер.