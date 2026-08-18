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Группировка «Днепр» поразила тыловые позиции ВСУ в Запорожской области
Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» нанесли серию точечных ударов по местам скопления тыловых частей ВСУ в городе Орехов, заявил командир разведывательной роты Дмитрий.
Бойцы 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» атаковали позиции противника в городе Орехов Запорожской области, передает РИА «Новости».
Населенный пункт находится у линии боевого соприкосновения и активно используется для накопления сил.
«Расчеты разведывательных и ударных БПЛА нашего подразделения выявили и нанесли серию ударов по скоплению резерва противника в городе Орехов. Также были поражены передовые опорные пункты в данном районе», – рассказал командир разведывательной роты Дмитрий.
Военнослужащий добавил, что для ликвидации хорошо укрепленных и скрытых укрытий применялась артиллерия. Огонь орудий успешно корректировали операторы дронов, что позволило поразить более десяти вражеских целей.
Ранее совместные действия беспилотников и штурмовиков позволили нарушить цепь украинских позиций в этом районе.
В начале августа расчеты беспилотников разрушили цепь укрепленных позиций украинских войск в Орехове.
В июле операторы дронов группировки «Днепр» зачистили около 20 блиндажей противника на этом направлении.
В середине июня российские штурмовики внезапным ударом захватили важный опорный пункт неприятеля.