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Оппозиция в Молдавии потребовала отставки властей из-за кризиса
На митинге оппозиции в Кишиневе звучат призывы к отставке руководства страны и требования расследовать деятельность партии власти.
Протестующие в Кишиневе призывают к отставке руководства республики и расследованию деятельности правящей партии, передает РИА Новости. Организатором мероприятия выступил председатель партии «Демократия дома» Василе Костюк. К акции присоединились представители других политических объединений, недовольные фискальными инициативами чиновников.
Собравшиеся выражают недовольство руководством страны и требуют немедленных перемен. «Власть – это наемные работники. Но мы видим, как их красивую жизнь оплачивает простой народ», – заявил на митинге гражданский активист из Гагаузии Иван Терзи.
По оценкам полиции, в мирной акции принимают участие около 300 человек. Протесты проходят на фоне ухудшения макроэкономических показателей. За первые пять месяцев 2026 года дефицит государственного бюджета Молдавии вырос на 11,4% и достиг 7,6 млрд леев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор призвал граждан Молдавии к массовым антиправительственным протестам. Месяцем ранее полиция не пустила более половины участников митинга оппозиции в Кишинев. В тот же день правоохранительные органы задерживали участников многотысячного шествия против политики президента Майи Санду.