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Полиция Молдавии не пустила оппозиционеров на митинг в Кишинев
Полиция Молдавии не пустила более половины участников митинга оппозиции
Большинство сторонников оппозиции, планировавших принять участие в митинге в центре Кишинева, были задержаны полицией на подъездах к городу и не смогли добраться до города, заявил вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча.
Более половины участников митинга оппозиции «За Молдову» не смогли попасть в Кишинев из-за действий полиции, сообщил вице-спикер парламента Молдавии от Соцпартии Влад Батрынча, передает РИА «Новости».
По его словам, на дорогах были остановлены не менее половины митингующих, в результате чего мероприятие пришлось проводить с минимальным техническим обеспечением.
Он также напомнил о предвыборных обещаниях президента Майи Санду, отметив, что «хорошие времена» пришли лишь для чиновников, чьи зарплаты составляют астрономические суммы, а большинство населения сталкивается с ростом пенсионного возраста и отсутствием перспектив. Вице-спикер добавил, что у многих граждан нет шансов дожить до пенсионного возраста, а несправедливостей за эти годы стало только больше.
Батрынча обвинил власти республики в переходе к репрессивным мерам против оппозиции. По его словам, недавно была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, а в аэропорту Кишинева задерживают депутатов, посетивших Россию. Кроме того, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела.
В сообщении также говорится, что Кишинев предпринимает попытки ограничить протестную активность, предлагая запретить протесты за 30 дней до выборов и в течение 30 дней после них. Правящая партия, по информации оппозиции, намерена расширить полномочия службы информации и безопасности, чтобы иметь возможность отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин под предлогом борьбы с избирательной коррупцией.
Ранее в центре Кишинева прошла массовая акция протеста с участием десятков тысяч сторонников оппозиционных партий, выступающих против политики президента Майи Санду.
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