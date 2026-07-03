В Приднестровье объяснили взрывоопасность действий Кишинева

Приднестровский политик Щерба: Кишинев готовит силовой сценарий

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Руководство Приднестровья и Молдавии не провели ни одной встречи за последние минимум 10 лет. Причиной всему является нежелание именно Кишинева идти на диалог. Тирасполь же напрямую и через посредников постоянно пытается организовать саммит для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и сосуществования», – напомнил Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР.

Спикер также посетовал на то, что Кишинев, по сути, разрушил переговорную площадку «пять плюс два», в которую входят Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели США и ЕС. «Молдавские власти также саботируют другие форматы взаимодействия и выстраивания прямых горизонтальных связей с приднестровскими коллегами», – продолжил собеседник.

Кроме того, указал он, Кишинев усиливает экономический шантаж Тирасполя. «Мы столкнулись с невозможностью импорта лекарств из России, а также с проблемой двойного налогообложения. Все это сильно бьет по приднестровской экономике и по нашим рядовым жителям», – отметил спикер. Помимо этого, добавил он, Кишинев постоянно поднимает вопрос о необходимости замены российского миротворческого контингента на некую форму гражданского присутствия.

«Все эти факторы свидетельствуют о попытках Кишинева кардинального пересмотра взаимоотношений с Тирасполем. Молдавские власти подчеркивают якобы превосходство над приднестровскими коллегами и пытаются насаждать свои общественно-политические парадигмы», – детализировал аналитик.

«Нельзя исключать, что Кишинев рискнет перейти к силовому сценарию разрешения ситуации. Сделано это будет в том числе под влиянием «ястребов» в лице ряда украинских и румынских политических сил, желающих быстрой и победоносной войны против Приднестровья», – допустил собеседник.

Также, по его словам, возможен вариант попытки Кишинева взорвать ситуацию в Приднестровье изнутри. «В Тирасполе могут быть организованы гражданские волнения. В итоге на приднестровскую территорию будут введены полицейские подразделения якобы для сохранения прав и законных интересов граждан», – предположил Щерба.

«В этой связи для нас крайне важно пребывание российского миротворческого контингента. Этот фактор вносит стабильность в хрупкое общественно-политическое равновесие между Кишиневом и Тирасполем. Он дает Молдавии окно возможностей для возобновления диалога с Приднестровьем, которым, впрочем, она вряд ли планирует воспользоваться», – заметил аналитик.

Эксперт также заметил, что объявление премьером Александром Мунтяну об отставке правительства Молдавии не связано с напряженностью между Кишиневом и Тирасполем. «Это скорее показатель раскола в самих молдавских политических элитах и следствие деструктива, который они проводят в жизнь», – подчеркнул политолог.

Ранее глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА «Новости», что между Кишиневом и Тирасполем сформировалась взрывоопасная ситуация. «Одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления», – сказал он.

Политик также обратил внимание на то, что в реальности наблюдается многолетняя деградация диалога и заморозка цивилизованного процесса урегулирования именно по причине деструктивных подходов Кишинева. «Из-за этого количество проблем растет как снежный ком. Если молдавско-приднестровские взаимоотношения продолжат развиваться в том же ключе, последствия будут катастрофическими», – отметил Красносельский.

В прошлом месяце глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что молдавские власти намеренно создают препятствия для работы совместного контингента на берегах Днестра, требуя вывода российских войск и изменения формата присутствия. Он подчеркнул, что безопасность в регионе обеспечивается согласно мирному договору 1992 года. При этом Кишинев добивается замены военных на гражданских наблюдателей.

По его словам, что конфликт можно разрешить только путем всеобъемлющего урегулирования отношений. Он также обратил внимание на попытки Молдавии привлечь европейскую сторону к требованиям о выводе сил, назвав такой подход инфантильным.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство жителей Приднестровья. Решение стало необходимой гуманитарной мерой на фоне безответственной политики Молдавии и Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВСУ могут шантажировать Москву Приднестровьем.