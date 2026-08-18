Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
В России выявили фейковые билеты на концерт Канье Уэста
Злоумышленники начали активно предлагать фальшивые проходки на октябрьские выступления известного американского рэпера Каньи Уэста, выдавая себя за представителей концертных агентств, сообщили в сервисе «МТС Защитник».
Аферисты пытаются продать поддельные билеты на российские концерты Канье Уэста, указали в компании, передает РИА «Новости».
Мошенники звонят потенциальным жертвам от лица независимых агентств, предлагая приобрести проходки по выгодной цене. Они пользуются тем, что официальные дешевые билеты уже закончились.
Покупателям сообщают о некой дополнительной квоте мест или билетах напрямую от организаторов. После этого жертву просят внести предоплату или перейти по специальной ссылке. В результате человек теряет деньги и получает фальшивые документы, по которым невозможно попасть на мероприятие.
Специалисты подчеркивают, что настоящие концертные агентства никогда не обзванивают зрителей с подобными предложениями.
Эксперты настоятельно рекомендуют приобретать билеты исключительно на официальных платформах или проверенных сайтах-партнерах, а также избегать перехода по ссылкам от неизвестных лиц.
Уэст решил выступить в Петербурге в середине октября. Поклонники музыканта раскупили самые доступные билеты на эти концерты за пару часов.
В апреле аналитики фиксировали в России всплеск мошенничества с продажей фейковых проходок на различные мероприятия.