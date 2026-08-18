Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Япония решила испытывать гиперзвуковые ракеты в Австралии
В течение следующего десятилетия японские вооруженные силы смогут использовать австралийские полигоны для тестирования своих перспективных дальнобойных комплексов, заявили министры обороны двух стран Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз по итогам переговоров.
Министры обороны двух государств Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз достигли соглашения об использовании австралийских военных баз японскими силами самообороны, передает РИА «Новости».
Стороны планируют проводить испытания различных видов вооружений, включая гиперзвуковые технологии.
«Сегодня мы договорились продвигать более совершенный и расширенный механизм между Австралией и Японией для использования Японией наших ракетных полигонов в течение следующего десятилетия для целого ряда ракетных возможностей, включая японскую программу гиперзвуковых ракет», – заявил Ричард Марлз по итогам переговоров.
Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что возможность тестовых пусков дальнобойных комплексов станет прорывным событием для двусторонних отношений. По его словам, значимость этого шага уступает лишь аналогичному партнерству с Соединенными Штатами, поэтому оборонные ведомства намерены ускорить практическую реализацию достигнутых договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские военные продемонстрировали пусковую установку для высокоскоростных планирующих ракет.
Власти Австралии выразили готовность к совместной разработке оборонных технологий с Токио.
Канберра и Вашингтон ведут многолетнюю работу над созданием гиперзвукового оружия.