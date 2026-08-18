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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    18 августа 2026, 08:34 • Новости дня

    Япония решила испытывать гиперзвуковые ракеты в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    В течение следующего десятилетия японские вооруженные силы смогут использовать австралийские полигоны для тестирования своих перспективных дальнобойных комплексов, заявили министры обороны двух стран Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз по итогам переговоров.

    Министры обороны двух государств Синдзиро Коидзуми и Ричард Марлз достигли соглашения об использовании австралийских военных баз японскими силами самообороны, передает РИА «Новости».

    Стороны планируют проводить испытания различных видов вооружений, включая гиперзвуковые технологии.

    «Сегодня мы договорились продвигать более совершенный и расширенный механизм между Австралией и Японией для использования Японией наших ракетных полигонов в течение следующего десятилетия для целого ряда ракетных возможностей, включая японскую программу гиперзвуковых ракет», – заявил Ричард Марлз по итогам переговоров.

    Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что возможность тестовых пусков дальнобойных комплексов станет прорывным событием для двусторонних отношений. По его словам, значимость этого шага уступает лишь аналогичному партнерству с Соединенными Штатами, поэтому оборонные ведомства намерены ускорить практическую реализацию достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские военные продемонстрировали пусковую установку для высокоскоростных планирующих ракет.

    Власти Австралии выразили готовность к совместной разработке оборонных технологий с Токио.

    Канберра и Вашингтон ведут многолетнюю работу над созданием гиперзвукового оружия.

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    17 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров зачитал статью из Устава ООН о Японии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что всегда имеет при себе текст Устава ООН, и продемонстрировал это, зачитав выдержку, касающуюся Японии.

    «Я все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов», – заявил руководитель МИД на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что Токио, ратифицировав документ, полностью согласился с его принципами. Министр выразил надежду, что японская сторона внимательно изучила седьмую статью Устава. Этот пункт подтверждает законность действий правительств против стран, являвшихся врагами подписавших документ государств во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни.

    Ранее посольство КНР в Токио напомнило об особых правах государств-основателей ООН в отношении бывших вражеских стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе японской стороны признавать итоги Второй мировой войны.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    17 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    В Британии призвали премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Аналитик Меркурис призвал премьера Японии Такаити договориться с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный аналитик Александр Меркурис посоветовал японскому премьеру Санаэ Такаити отказаться от агрессивной позиции по Курилам и найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

    Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что Такаити следует попытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Токио нужно отказаться от агрессивной риторики по вопросу Курильских островов, передает РИА «Новости».

    «Такаити превращает все в катастрофу. И мне непонятно, почему Япония не пытается договариваться с Россией, а лезет с осуждением в сторону Путина, хотя куда логичнее найти общий язык, а не спорить», – сказал эксперт.

    Меркурис отметил, что ухудшение российско-японских отношений сильнее ударит по Токио. Однако японский премьер не желает этого признавать из-за своей жесткой позиции.

    В четверг Владимир Путин впервые приехал на Курильские острова. Глава государства после поездки в Южно-Сахалинск отправился на остров Итуруп.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку Владимира Путина на Итуруп.

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал использовать сложившуюся ситуацию для двустороннего диалога.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии и не имеет к ней претензий.

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    17 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    Лавров посоветовал Токио «заняться своими делами»

    Лавров посоветовал Токио заняться своими делами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал в ответ на претензии Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Курилы прекратить милитаристские нападки и заняться собственными внутренними проблемами.

    Лавров прокомментировал реакцию Токио на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Он подчеркнул, что японским властям следует сфокусироваться на внутренней повестке, а не критиковать Москву, передает ТАСС.

    «Но если японцы хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», – заявил дипломат.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Лавров добавил, что у Японии дома накопилось очень много собственных нерешенных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за визита российского лидера.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Токио совершенно неприемлемой.

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    17 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

    Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный эсминец ВМС США Benfold провел несколько дней в Южно-Китайском море без электроснабжения и возможности маневрировать из-за серьезной поломки оборудования.

    Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

    «Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

    По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

    Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

    Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

    В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

    В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.

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    17 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

    США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа.

    Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».

    Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.

    «Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.

    В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.

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    17 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения живота и голени.

    Оперштаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ в селе Таврово Белгородской области, передает оперштаб региона в своем канале в Max.

    «В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчину с осколочными ранениями живота и голени скорая помощь транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода. Повреждены остекление здания и автомобиль», – говорится в сообщении оперштаба.

    Помимо этого, в поселке Октябрьский удар FPV-дрона повредил объект инфраструктуры. В селе Никольское беспилотник сдетонировал возле частного дома, посечены забор и кузов машины. В селе Отрадное огнем частично поврежден автомобиль в результате удара дрона.

    В поселке Малиновка беспилотник атаковал машину, повредив переднюю часть кузова. В поселке Дубовое при ударе дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома. В самом Белгороде атака FPV-дрона привела к повреждению оборудования коммерческого объекта.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв беспилотника вызвал возгорание частного дома, которое было оперативно потушено. В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пробита кровля корпуса на территории предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.

    В тот же день в селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мирный мужчина.

    Неделей ранее в селе Веселая Лопань местный житель получил осколочные ранения лица из-за налета вражеского аппарата.


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    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

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    17 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Власти Румынии заявили о создании кораблей для Черного моря

    Румыния сообщила о строительстве четырех военных судов концерном Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Бухарест планирует создать новые суда на проблемной верфи Мангалия совместно с немецким концерном Rheinmetall для усиления безопасности в черноморской акватории.

    Румынское военное ведомство намерено усилить присутствие в Черноморском регионе за счет современных судов, передает РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ раскрыл подробности предстоящего проекта.

    «Румыния и румынская армия не допустят, чтобы Черное море стало уязвимым местом для Румынии, Европейского союза или НАТО. Министерство разработало проект, в рамках которого на верфи Мангалия будут построены четыре новых корабля для румынской армии с использованием новых технологий», – заявил Мируцэ журналистам.

    Возведением судов займется немецкая компания Rheinmetall. По словам главы ведомства, реализация остальных оборонных контрактов с этим производителем невозможна без выполнения данного соглашения.

    Ранее правительство выставило верфь Мангалия на продажу из-за серьезных финансовых трудностей. Долги предприятия составляют 196 млн евро, а ликвидационная стоимость оценивается в 87 млн евро. Власти надеются, что масштабный оборонный заказ поможет спасти завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния решила усилить военное присутствие в Черном море за счет кредитов Евросоюза.В

    июне турецкая сторона передала румынскому флоту корвет собственного производства.

    Ранее директор военно-промышленного комплекса Romarm потребовал отдать под суд министра обороны Раду Мируцэ из-за контрактов с немецкими предприятиями.

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    17 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Nikkei: Rakuten вооружит армию Японии немецкими ударными дронами

    Nikkei: Rakuten поможет внедрить ударные дроны Helsing в армию Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская корпорация Rakuten Group намерена стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    Японская компания Rakuten Group планирует заключить соглашение с немецким оборонным стартапом Helsing. Цель партнерства заключается во внедрении ударных беспилотников в сухопутные силы самообороны Японии, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что Rakuten выступит посредником для Helsing на японском рынке. Немецкий стартап занимается разработкой автономных ударных дронов с искусственным интеллектом, которые в настоящее время поставляются на Украину. Опыта работы в Японии у компании пока нет.

    В дальнейшем предполагается проведение испытаний беспилотников в японских сухопутных силах самообороны. Японской стороне также будет предоставляться информация о новых моделях для возможных закупок. Кроме того, рассматривается возможность локализации производства на территории Японии.

    В конце октября ожидается первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Японию. Развитие беспилотных технологий может стать одной из ключевых тем на его переговорах с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии заказало у стартапа Helsing боевые беспилотники на 536 млн евро.

    Ранее эта немецкая фирма поставила украинской армии тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

    Весной российский МИД выразил протест послу Японии из-за сделки токийской корпорации с киевским производителем военных аппаратов.

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    17 августа 2026, 11:22 • Новости дня
    Мощные ливни в Японии затопили склад с радиоактивными отходами

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные дожди в японском городе Тиба привели к затоплению подземного хранилища с жидкими радиоактивными отходами, однако радиационный фон остался в норме.

    Сильные осадки затопили подвальное помещение, где располагались баки с радиоактивными жидкостями, передает ТАСС.

    Инцидент произошел на территории Национального института квантовой науки и технологий. Специалисты учреждения сообщили, что напор воды разрушил защитную дверь склада.

    Работники института обнаружили последствия стихии 13 августа. Под водой оказались три резервуара с опасными отходами. В официальном заявлении подчеркивается: «Анализ воды в районе хранилища указал на отсутствие какого-либо негативного воздействия на окружающую среду в результате утечки». Показатели радиации не превысили допустимых значений.

    Разгул стихии в префектуре Тиба, входящей в агломерацию Большого Токио, унес жизни десяти человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Многие жертвы утонули в автомобилях, заблокированных потоками воды. Уровень осадков в отдельных районах достигал 350 миллиметров, что в три раза больше месячной нормы, при этом подтопленными оказались более 1,5 тыс. жилых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года японские специалисты приступили к четырнадцатому этапу сброса очищенной технической воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

    За год до этого на данной станции произошла утечка 25 тонн радиоактивной жидкости из резервуара.

    Концентрация опасных веществ в вытекшей тогда воде превысила предельно допустимую норму в 14 млн раз.

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    18 августа 2026, 06:23 • Новости дня
    Корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелев» отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщили во флотской пресс-службе.

    «Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» ТОФ провел противолодочное учение в акватории Японского моря. Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» на переходе морем отработал задачи по поиску подводных лодок условного противника», – пояснили в ТОФ, передает ТАСС.

    В ходе поиска подводных угроз во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ морской авиации была обнаружена субмарина условного противника, которая пыталась уйти от преследования.

    После обнаружения цели моряки успешно атаковали ее, произведя залп торпедами. Роль вражеской субмарины исполнила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

    Ее экипаж, в свою очередь, тренировался скрытно преодолевать противолодочные рубежи и уходить от преследования.

    В начале августа силы Тихоокеанского флота провели масштабное развертывание в Японском и Охотском морях.

    Президент Владимир Путин проинспектировал эти маневры с борта крейсера «Варяг».

    Весной малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили условную субмарину на аналогичной тренировке.

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