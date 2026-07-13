Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Астраханская школьница отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма золота
В Астраханской области несовершеннолетняя местная жительница передала телефонным мошенникам наличные деньги и ювелирные изделия на общую сумму почти 30 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.
Злоумышленники вышли на связь с потерпевшей по видеосвязи, выдав себя за сотрудников портала «Госуслуги», ФСБ и курьерской службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Мошенники убедили доверчивую астраханку в необходимости задекларировать имеющиеся в доме денежные средства и ценности. Поддавшись на уговоры, она собрала все сбережения и ювелирные изделия, чтобы передать их неизвестным лицам.
«По указанию афериста она передала неустановленному лицу 4 млн рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 килограмма. Ущерб составил 29 млн 169 тыс. 658 рублей», – говорится в сообщении регионального управления МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция задержала похитителей 30 млн рублей под предлогом декларирования сбережений у жительницы Петербурга.
В апреле 19-летняя москвичка передала аферистам ювелирные украшения на 17 млн рублей. Ранее столичные мошенники обманом заставили 17-летнего подростка отдать курьеру золото и 3 млн рублей.