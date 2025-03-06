Россия наказала Японию за второй круг русофобии

Tекст: Дмитрий Бавырин

На очередном заседании японского парламента глава МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио сохранит санкции против России и режим поддержки Украины, несмотря на новую политику Вашингтона и отказ президента США от программ помощи Киеву.

Днем ранее, когда Россия ввела против этого человека персональные санкции и запретила ему въезд на свою территорию, министр сильно возмущался. «Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», – заявил Ивая. В японской культуре определения типа «неприемлемо» – это более жесткий тон, чем в российской. «На наши деньги» это как сказать «вы совсем уже рехнулись».

В том, что Ивая попал в черный список МИД РФ, и впрямь есть некоторая странность. Перечень из девяти граждан Японии – новых персон нон-грата – был опубликован в начале недели, и глава МИД в нем резко выделяется в силу должности. Все остальные – ноунеймы из частного сектора и дипломаты третьестепенной важности вроде послов Японии на Украине: нынешнего и бывшего. А над ними всеми под номером один красуется глава национальной дипломатии собственной персоной.

Этому событию предшествовало то, что японский МИД пересмотрел свои формулировки в отношении России в сторону некоторого смягчения. В японской дипломатии стандартизировано примерно всё, а пресс-конференция японского дипломата – самое скучное мероприятие в данном жанре, если сходить на него хотя бы дважды. Фразы-комментарии, описывающие ту или иную ситуацию в политике, дублируются месяцами, даже годами. Поэтому любой шаг в сторону, любая коррекция официального языка – большое событие.

На сей раз Ивая, озвучивая стандартную формулу о сложных отношениях с Россией, изъял оттуда прежде непременное «сложившихся из-за нападения на Украину», зато добавил давно забытое окончание о «необходимости достигнуть взаимопонимания со страной-соседом».

То есть стоило главе японского МИД заявить о необходимости взаимопонимания, мы его по-соседски припечатали санкцией и дали от ворот поворот – ищи взаимопонимания в другом месте.

Речь ни в коем случае не идет о том, будто японская дипломатия этих санкций не заслужила – еще как заслужила. Персональные ограничения против главы российской дипломатии Сергея Лаврова Токио вел вскоре после начала СВО, то есть три года назад. Но симметричный ответ получил только теперь. А почему?

Метафорически выражаясь (японцы такое любят), для любой чаши найдется та капля, которая ее переполнит. А то, что чаша наполнялась столь долго, говорит о старой привычке в контактах с Японией – мы делаем ей скидку. Это часть ранее достигнутого взаимопонимания.

Мы понимаем, что Япония, несмотря на огромный объем национальной экономики, лишена полноценного государственного суверенитета.

Мы знаем, что японская конституция была написана американцами и запрещала то, что другие страны себе в конституциях не запрещают (например, содержать собственную армию).

Мы осведомлены, что внешняя политика Токио во многом формируется в Вашингтоне и что японские элиты не представляют себе жизни без опеки США как минимум в виде «ядерного зонтика», прикрывающего не в полной мере вооруженную страну от ее исторических врагов – Китая и Кореи (Северной).

Но это – общие вещи, а взаимопонимание в истинном смысле слова установилось между властями двух стран в эпоху Синдзо Абэ – большого политика, тактика и стратега. В стратегическом плане Абэ как премьер-министр создавал базу под самостоятельность Японии, например, вернул ей почти полноценную армию. В тактическом понимал, что крайне сложные отношения Токио с Пекином должны быть компенсированы нормальными отношениями с Москвой.

Между Абэ и президентом России Владимиром Путиным отношения были не просто «нормальными» – в мировых СМИ много писали о дружбе двух политиков.

Однако, несмотря на активное сотрудничество между Японией и РФ в те годы, говорить именно о «хороших» отношениях нельзя. Именно нормальные – взаимоуважительные и рабочие, а в полной мере хорошими им не давали стать США.

Под давлением Вашингтона Япония ввела против России первые санкции еще в 2014 году. Но это были максимально формальные ограничения, чтоб не сказать вежливые. Они не сильно мешали сотрудничеству и отражали тактику Абэ, когда полностью отказать США нельзя, но и вредить контактам с РФ нельзя тоже.

Это было что-то вроде «извините, что так получилось, это не наше желание, поймите нас правильно». Мы понимали.

К 2022 году Абэ был уже мертв, а тогдашний премьер Фумио Кисида твердо решил ставить все на красное, то есть на бело-красное со звездочками – на США. Линия Токио стала резко антироссийской, санкции – жесткими, но без европейской отсебятины – по американской матрице и даже с некоторыми вычетами. Например, в отличие от англосаксонских стран, Токио не вводил ограничений против членов семей российских чиновников (того же Сергея Лаврова), не поддерживал буллинг русской культуры, не дискриминировал россиян по национальному признаку.

Но санкционных пакетов было принято много – 25 (у ЕС для сравнения – 16). Были перекрыты все варианты взаимодействия в области экономики, на которые указали американцы. В черный список добавили не только главу МИД РФ, но и главу российского государства. По сути, это означало прекращение всякого политического общения с Москвой. Токио не мог оставить себе такой канал связи, раз его перекрыл себе сам Вашингтон – мы даже это понимаем.

А вот что пониманию не поддается, так это то, что в Токио не сделали никакого отката назад, несмотря на смену власти в США. Последний, 25-й пакет японских санкций был согласован при Джо Байдене и утвержден незадолго до инаугурации Дональда Трампа. Но с тех пор прошло полтора месяца, внешняя политика США развернулась на 180 градусов, а японская где была, там и стоит. Пары коррекций в формулировках явно недостаточно для «достижения взаимопонимания».

Одно дело, если США требуют от Японии вести себя с Россией по-свински. Другое дело, если США больше такого не требуют, а Япония продолжает вести себя по-свински.

Значит, это ее личный выбор. Заход на новый круг русофобии.

Не стоит думать, будто в рамках ответных мер Россия Японию все эти годы щадила. Наоборот, били по больным местам, например, закрыли для японцев въезд на сакральные для них Курилы, куда при Абэ пускали даже без виз. Однако против главы правительства и главы МИД зеркальные санкции не вводились – в силу того, что Москва подобные меры в принципе осуждает и применять не любит. Внесение в черный список первых лиц – это самозапрет на взаимодействие с государством. А мы хотим – взаимодействуем, не хотим – не взаимодействуем, Россия в этом плане свободная страна.

То, что Токио решил сохранить американские санкции в объеме, который сами американцы уже не соблюдают, означает, что руководству Страны восходящего солнца нужен особый намек (чтоб не сказать – тычок), как именно нужно действовать, чтобы «достичь взаимопонимания». Имя Такэси Ивая в списке МИД РФ – такой намек. Сам список черный, но намек прозрачный.

До устранения очевидных перегибов в санкционных пакетах Токио мы Японию знать не знаем и исходим из того, что министра иностранных дел у этой страны нет. Если в Токио и этого намека не поймут, взаимопонимания нам точно не достичь. Нечего даже пытаться.