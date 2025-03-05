Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
Глава МИД Японии заявил о продолжении поддержки Украины и санкций против России
Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине, стремясь к долгосрочному и справедливому миру в регионе.
Глава МИД Японии подтвердил намерение Японии продолжать поддержку Украины и санкции против России, передает РИА «Новости».
Он отметил, что основным приоритетом Токио остается достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине.
Исиба, отвечая на вопрос о возможности прекращения военной помощи США Украине, отказался комментировать гипотетические сценарии, но подчеркнул, что текущая помощь от других стран позволяет Украине продолжать борьбу.
Депутат от Конституционно-демократической партии попросил разъяснить, будет ли Япония продолжать свою поддержку, на что Ивая подтвердил прежнюю позицию правительства, заявив о намерении продолжать помощь и санкции в отношении России.
Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.