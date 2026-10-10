Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве
Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.
«Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.
В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.
В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.