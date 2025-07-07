Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.20 комментариев
Лавров: Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине
Россия и Венгрия открыто выступают в защиту прав своих соотечественников на Украине и готовы объединить усилия для противодействия насильственной украинизации и дискриминации национальных меньшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр немзет».
По словам Лаврова, Киев нарушает как Конституцию Украины, так и международные обязательства по защите национальных меньшинств, принимая законы, направленные на искоренение русского языка и культуры. Министр отметил, что насильственной украинизации подвергаются не только русские, но и венгерская, румынская, польская, болгарская, армянская, белорусская и греческая общины, передает ТАСС.
Лавров также напомнил о событиях 2014 года, заявив, что курс на преследование русскоязычных был взят сразу после госпереворота в Киеве. Он рассказал, что националисты угрожали Крыму и направляли туда вооруженных радикалов, а в Одессе в мае 2014 года активистов заживо сожгли в Доме профсоюзов, несмотря на то, что личности виновных известны, наказания они не понесли. Министр добавил, что «украинские каратели» после 2014 года убили более десяти тысяч русских и русскоязычных гражданских жителей Донбасса.
Глава МИД РФ отметил, что, помимо русофобии и расизма на Украине, глубинной причиной кризиса стала многолетняя экспансия НАТО на восток и превращение Украины в военный плацдарм для сдерживания России. Он выразил благодарность Венгрии за взвешенную внешнеполитическую линию, которую Будапешт сохраняет несмотря на давление из Брюсселя.
Лавров отдельно подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, между Россией и Венгрией продолжают развиваться торгово-экономические отношения. Он напомнил о совместном флагманском проекте – расширении и модернизации АЭС «Пакш», работы по которому планируется завершить к концу 2025 года. Министр добавил, что поставки российских углеводородов в Венгрию осуществляются планомерно, а Москва готова к дальнейшему сотрудничеству на взаимовыгодной основе.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил о росте враждебной риторики Киева в адрес Будапешта после блокировки процесса вступления Украины в Евросоюз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил возможное вступление Украины в НАТО с риском начала Третьей мировой войны из-за роста напряженности в Европе.