Глава Минприроды сообщил о рассмотрении морского сообщения с КНДР

Tекст: Ольга Иванова

Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, передает РИА «Новости». Он возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.

В беседе с журналистами Козлов подчеркнул: «Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе которые вы перечислили». Таким образом, власти России допускают возможность восстановления морского и паромного сообщения с КНДР.

Рассматриваемый вопрос связан с расширением формата взаимодействия между государствами. На фоне этого ожидается, что между Москвой и Пхеньяном возобновится и прямое авиасообщение: первый рейс из Москвы в столицу КНДР вылетит из аэропорта Шереметьево в 19.00 мск воскресенья.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.