Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.2 комментария
Глава Минприроды сообщил о рассмотрении морского сообщения с КНДР
Власти России не исключили возвращение морского и паромного сообщения с КНДР, рассматривая различные форматы сотрудничества между двумя странами.
Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, передает РИА «Новости». Он возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
В беседе с журналистами Козлов подчеркнул: «Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе которые вы перечислили». Таким образом, власти России допускают возможность восстановления морского и паромного сообщения с КНДР.
Рассматриваемый вопрос связан с расширением формата взаимодействия между государствами. На фоне этого ожидается, что между Москвой и Пхеньяном возобновится и прямое авиасообщение: первый рейс из Москвы в столицу КНДР вылетит из аэропорта Шереметьево в 19.00 мск воскресенья.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.
Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.